Дыхне призвал украинцев присоединиться к акции почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране

Президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне призвал украинцев в 11.00 нажать автомобильные сигналы в знак памяти украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне в Facebook призвал украинцев 19 января провести совместную акцию в знак почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране.

Он напомнил, что 19 января в Украину доставят тела граждан страны – девяти членов экипажа самолета и двух пассажиров.

"Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных соотечественников. Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома. Предлагаю завтра 19 января в 11.00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами, потерянными в небе Ирана. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной "страже" на "прилете" экипажа PS752. Сделайте репост и посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома", – написал Дыхне.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

16 января завершился процесс идентификации тел 11 погибших украинцев. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать их Украине.