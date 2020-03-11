Экономические потери РФ из-за нефти могут обернуться обострением ситуации на Донбассе – Билецкий

Украина не готова к мировому кризису, потому что зависит от всех, заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Украина не готова к глобальному кризису, на пороге которого оказался мир, так как для выживания нужны боеспособная армия, возможность своевременно реагировать на эпидемии и крепкая экономика, написал в своем блоге для сайта "Украинская правда" лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Сейчас Украина зависит от всех, и поэтому падение цен на нефть ударит по ней с удвоенной силой, заявил политик. По его словам, нынешнее падение цен на нефть стало мощным ударом для РФ: российский рубль ускорил падение, акции "Газпрома" упали на 24,82%, "Роснефти" – на 23,54%, ценные бумаги "Сбербанка" и ВТБ подешевели на 25%. Но Билецкий отмечает негативные последствия для Украины.

"Если говорить об ударе по экономике России – то вот они, настоящие санкции. Но Украина должна понимать, что Россия привыкла перекрывать экономические проблемы "победными" войнами. Лучшая подготовка – немедленные меры для усиления фронта. Точно не "разведение войск". Украина должна понимать, что экономические колебания, которые подогреваются военными конфликтами и вспышками вируса, ударят по нашей стране с двойной силой. Если мировые игроки на рынке так или иначе зависят друг от друга, то мы зависим от всех", – заявил Билецкий.

Политик считает, что сейчас мир оказался на пороге глобального кризиса, к которому Украина совершенно не готова, ведь экономически зависит от "западных партнеров". По словам Билецкого, для Украины существует два выхода из данной ситуации – утонуть в кредитах, оставаясь слабой "банановой республикой", или изменить власть и подходы к развитию государственной экономики.

"Мир оказался на грани мирового кризиса. И не только экономического. Геополитическое напряжение последних месяцев толкает человечество к глобальным вызовам. Место в новой исторической эпохе будет принадлежать только сильным! Главная преграда для Украины занять достойное место в мире – зависимость. От Запада, от РФ, от кредитов, от иностранных денег. Мы не сможем выжить в условиях кризиса, утопая в кредитах, с развалившейся промышленностью, не производя ничего и, как банановая республика, торгуя сырьем. В зависимость нас загоняла каждая власть. Сегодняшняя – тоже. Поэтому чтобы избавиться от зависимости, надо сначала избавиться от главного ее фактора – клоунской власти, которая живет на деньги западных спонсоров. Мировой кризис – идеальный для этого момент", – отметил Билецкий.

5 марта Организация стран – экспортеров нефти, куда входит 14 нефтедобывающих государств – Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор, – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже впервые со времен финансового кризиса 2008 года были приостановлены.

Вслед за этим обвалились российский рубль и рынок акций в РФ.

На сайте торгов указано, что по состоянию на 18.30 10 марта нефть подорожала на 9,05% после рекордного падения.