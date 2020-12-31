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Ермак о коронавирусе в Украине: Масштабной трагедии удалось избежать благодаря карантину

Без жесткого карантина весной и адаптивного летом количество смертей от COVID-19 в Украине до конца года могло составить 125–145 тыс., заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак: Даже самые мощные страны оказались не готовы
Ермак: Даже самые мощные страны оказались не готовы
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей колонке для LIGA.net написал, что масштабной трагедии в стране, связанной с коронавирусом, удалось избежать благодаря карантину.

"Расчеты показывают: удалось избежать масштабной трагедии – без жесткого карантина весной и адаптивного летом количество смертей от COVID-19 в Украине до конца года могло составить 125–145 тыс. Сегодня имеем меньшую относительную смертность (от количества заражений) по сравнению с Великобританией, Францией или Италией", – подчеркнул Ермак.

По его словам, украинские власти продолжают работу по противодействию коронавирусу.

"Даже самые мощные страны оказались не готовы. Но что бы там ни фантазировали критики, еще зимой руководство Украины имело прогнозные модели развития эпидемии и видело всю опасность. А сегодня можем констатировать: общие решения по карантину были правильными. Работа власти никогда не останавливалась и продолжается", – утверждает Ермак.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил введенный в марте национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул"

По состоянию на утро 31 декабря в Украине подтвердили 1 055 047 случаев коронавируса, 18 533 человека умерли, 709 993 выздоровели. За сутки госпитализировали 2704 человека.

Теги: Украина, эпидемия, карантин, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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