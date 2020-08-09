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Ермак: Украина не собирается вмешиваться в выборы в США – и точка

Комментируя заявление управления национальной контрразведки США о том, что Россия использует народного депутата Украины Андрея Деркача для вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не собирается вмешиваться в выборы в США.

Ермак: Мы готовы отвечать на любые официальные запросы
Ермак: Мы готовы отвечать на любые официальные запросы
Фото: president.gov.ua

Украина всегда готова сотрудничать с государственными органами США в соответствии со своими обязательствами, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя заявление управления национальной контрразведки США о том, что Россия использует народного депутата Украины Андрея Деркача для вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

"Я хочу подчеркнуть, что Украина всегда готова сотрудничать с американскими государственными органами в соответствии с нашими договорными обязательствами. Мы готовы отвечать на любые официальные запросы", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что Украина никогда не будет вмешиваться в выборы в США. 

"Как сказал президент Владимир Зеленский, предотвращение втягивания нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов – это вопрос нашей национальной безопасности. Украина не собирается вмешиваться в выборы в США, и точка", – добавил глава ОП.

7 августа в Управлении национальной контрразведки США заявили, что Россия использует народного депутата Украины Андрея Деркача для вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

Деркач в маеиюне и июле опубликовал три серии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Зеленский призвал украинцев воздержаться от действий, связанных с выборами в США.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными соперниками являются Джо Байден и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Теги: США, Украина, контрразведка, Андрей Деркач, выборы в США, Андрей Ермак
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