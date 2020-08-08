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ПОЛИТИКА

Зеленский призвал украинцев воздержаться от действий, связанных с выборами в США

Призывая украинцев воздержаться от вмешательства в американские выборы, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что репутация государства дороже репутации кого-либо из его политиков.

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Зеленский: Неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны
Зеленский: Неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны
Фото: ЕРА

Украина не позволяла и не позволит себе вмешиваться в выборы в другой стране, в частности, в США. Об этом 8 августа в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Буду откровенен. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются "сенсационные данные" о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот, как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны", – написал он.

Глава государства заверил партнеров, что "Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США".

"Украина, в свою очередь, абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США является вопрос национальной безопасности Украинского государства.

"Считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить этим любые свои личные политические или бизнес-проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2600271633556530

7 августа в Управлении национальной контрразведки США заявили, что Россия использует народного депутата Украины Андрея Деркача для вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

Деркач в маеиюне и июле опубликовал три серии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными соперниками являются Джо Байден и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Теги: США, выборы, политика, Владимир Зеленский, украинцы, выборы в США
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