Если ты сражаешься за низкие тарифы для финансово-промышленных групп, ты становишься богатым человеком – Сазонов о миллионах Геруса

НАБУ и ГБР должны разобраться, откуда у нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса десятки миллионов гривен и соответствуют ли расходы доходам, заявил политолог Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов: Очень много лоббизма, очень много непонятных действий, которые причиняют ущерб экономике Украины Фото: krymr.com

Правоохранительные органы должны расследовать происхождение доходов главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, которого подозревают в причастности к коррупционным схемам в энергоотрасли. Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в эфире канала "Украина 24".

"Список претензий к главе топливно-энергетического комитета Герусу длиной в несколько километров: начиная от импорта российского угля и электроэнергии, заканчивая тем, о чем говорил [нардеп от "Батьківщини" Алексей] Кучеренко – создание преступной схемы, которая привела к убыткам госпредприятий на 50 млрд грн на рынке электроэнергии", – сказал Сазонов.

По его мнению, точку в расследовании деятельности Геруса должны поставить НАБУ и ГБР. Политолог считает, что они должны заинтересоваться происхождением доходов, которые глава энергетического комитета ВР задекларировал за 2019 год.

"Позволю себе шутку, я называю это "украинским чудом": если ты бескорыстно сражаешься за низкие тарифы на электроэнергию для отдельных финансово-промышленных групп, рано или поздно ты становишься очень богатым человеком. Но люди, в обязанности которых входит расследование и контроль, позволить себе юмор в этот момент не могут, они должны внимательно разобраться, откуда эти деньги, сколько их на самом деле, а сколько их в декларации, соответствуют ли расходы доходам и как они получены. Потому что если человек явно лоббирует импорт российского угля, только на "Центрэнерго" на 400 млн зашло по цене вдвое завышенной от рыночной, если человек лоббирует менеджмент, о чем говорят бизнесмены, ставит на "Центрэнерго" свой менеджмент…" – перечислил Сазонов.

Он подчеркнул, что партийность и депутатский мандат Геруса не должны быть для него индульгенцией.

"Очень много лоббизма, очень много непонятных действий, которые причиняют ущерб экономике Украины, вгоняют на убытки и государственные, и частные предприятия, при этом Россия зарабатывает и одновременно человек становится миллионером – к нему очень много вопросов должно быть со стороны контролирующих органов", – считает Сазонов.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 27 мая сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике. "Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании НЭК Александра Притыки", – перечислил он.

12 мая народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также врио министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Среди компаний, которые поставляли уголь на контролируемое менеджментом Игоря Коломойского "Центрэнерго", была фирма "Россуглемет" россиянина Руслана Ростовцева, он занимается реэкспортом угля с оккупированного Донбасса, сообщили журналисты проекта Bihus.info.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта вследствие поправки в законодательство, инициированной Герусом.