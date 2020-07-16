Фигуранту "пленок Ермака" суд избрал меру пресечения в деле о мошенничестве

Дмитрия Штанько, который фигурировал на "пленках Ермака" и был задержан в рамках расследования о мошенничестве, суд в Киеве арестовал с альтернативой залога 630 тыс. грн, утверждает адвокат Евгений Солодко.

16 июля Шевченковский райсуд Киева арестовал с альтернативой залога фигуранта дела о мошенничестве Дмитрия Штанько, который также упоминается на записях с якобы обсуждением назначений на госдолжности братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денисом.

О заседании суда "Бабелю" рассказал адвокат Штанько Евгений Солодко.

По его словам, прокуратура просила залог в 20 млн грн, однако суд принял решение ограничиться суммой 630 тыс. грн.

Адвокат заявил, что в материалах дела "нет ничего, что бы оправдывало задержание". Солодко, в частности, утверждает, что при задержании у его клиента не было денег, которые фигурируют в деле.

Другому фигуранту дела о мошенничестве, Игорю Савченко, суд в качестве меры пресечения назначил арест с альтернативой залога в 6 млн грн.

Штанько был задержан 14 июля в Киеве. СБУ утверждает, что он и его сообщник обещали коммерсанту за $100 тыс. "решить" вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах.

29 мая нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

На записях фигурировал в том числе Штанько. Он утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о "пленках Лероса", переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.

2 июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство.