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ГБР Украины направило в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. главы “Укравтодора“

Бывшему и.о. главы "Укравтодора" Славомиру Новаку объявили о подозрении в связи с тем, что он не выполнил решения украинских судов о восстановлении в должности начальника одного из облавтодоров, заявили в Госбюро расследований Украины.

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Новак с июля 2020 года содержится под стражей в Польше
Новак с июля 2020 года содержится под стражей в Польше
Фото: Укравтодор / Facebook

4 января Государственное бюро расследований Украины направило в Польшу письменное уведомление о подозрении бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодора") в умышленном неисполнении судебных решений. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Госбюро считает, что в течение 2017–2019 годов тогдашний и.о. главы Госагентства автомобильных дорог Украины (должность в указанный период занимал экс-министр транспорта Польши Славомир Новак) “умышленно не выполнял решения местного и Верховного Суда Украины“ о восстановлении в должности начальника одного из облавтодоров, а также "активно препятствовал их выполнению". Из-за этого госагентство было оштрафовано, а и.о. главы "Укравтодора" был предупрежден об уголовной ответственности в случае невыполнения судебных решений.

3 сентября 2019 года исполнительное производство по этому делу было завершено, в правоохранительные органы направили сообщение о совершении преступления. Санкция ст. 382 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Новак исполнял обязанности главы "Укравтодора" с октября 2016-го по сентябрь 2019 года. После увольнения по собственному желанию он вернулся в Польшу.

Летом 2020 года Новака и еще нескольких человек задержали в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. Прокуратура Варшавы предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций в 2016–2019 годах Новак получил более 1,3 млн злотых (около $346 тыс.). По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован на три месяца. 24 ноября Апелляционный суд Варшавы продлил арест для экс-главы “Укравтодора“ до января 2021 года. Новака подозревают в совершении 11 коррупционных деяний.

Теги: Украина, Польша, коррупция, Укравтодор, Государственное бюро расследований, подозрение, Славомир Новак, ГБР
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