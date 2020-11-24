Экс-главе "Укравтодора" Новаку продлили арест, еще одного фигуранта дела выпустили из СИЗО

Экс-министр транспорта Польши и бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак останется под арестом до января 2021 года. Яцеку П., который фигурирует в деле о коррупции, за сотрудничество с прокуратурой отменили предварительное заключение, сообщило польское агентство РАР.

Новака и еще двух человек задержали 20 июля в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях Фото: Славомір Новак / Facebook

Апелляционный суд Варшавы 24 ноября продлил арест для экс-главы "Укравтодора", бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря суда Ежи Ледера.

Новака подозревают в совершении 11 коррупционных деяний. Материалы, собранные районной прокуратурой Варшавы, содержат секретные материалы, в числе которых прослушка телефонных разговоров и признания друга Новака и фигуранта дела о коррупции Яцека П. Его освободили из-под стражи, вероятно, за сотрудничество со следствием, отмечает агентство.

По информации PAP, Апелляционный суд собирался оставить под арестом и Яцека П., но на момент вынесения постановления тот уже был на свободе. Друга Новака отпустили из СИЗО по решению прокуратуры.

Прокурор Александра Скшыниарц отметила, что прокуратура не будет давать пояснений о предпринятых действиях.

Новака и еще двух человек задержали 20 июля в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер. Позже задержали еще трех фигурантов дела. Расследование проводят правоохранительные органы Украины и Польши.

Прокуратура в Варшаве предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций в 2016–2019 годах Новак получил более 1,3 млн злотых (около $346 тыс.).

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован на три месяца. Также, по информации Polsat News, на три месяца были арестованы предприниматель из Гданьска Яцек П. и представитель польской компании Александр Д., а к Дариушу С., бывшему руководителю воинского подразделения Grom, суд применил условный арест.

Всего, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в деле фигурирует шесть человек, включая Новака, всем им сообщили о подозрении.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.