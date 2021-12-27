Глава "Хмельницкоблэнерго" подал заявление в НАБУ о нарушениях при назначении нового главы "Гарантированного покупателя"

Валерий Гапонов: Это все не случайные совпадения, а результат хорошо спланированного преступного сговора Андрея Пилипенко и неустановленных лиц в секретариате Кабмина Скриншот: Mariupol.tv/ Мариуполь.ТВ / YouTube

По его словам, на заседании Кабмина 9 декабря 2021 года было принято протокольное решение поручить Министерству экономики подать на рассмотрение Кабмина проект решения о назначении Пилипенко на должность исполняющего обязанности руководителя ГП "Гарантированный покупатель".

"Вопрос о назначении Андрея Пилипенко на заседании Кабмина 9 декабря 2021 года не поднимался, не рассматривался, а решение по нему – не принималось!" – утверждает Гапонов.

Он отметил, что уже 10 декабря 2021 года на сайте Кабмина было обнародовано распоряжение от 9 декабря 2021 года №1627-р, которым Пилипенко был назначен и.о. руководителя ГП "Гарантированный покупатель" с 10 декабря 2021 года.

"Это все не случайные совпадения, а результат хорошо спланированного преступного сговора Андрея Пилипенко и неустановленных лиц в секретариате Кабмина, обнародовавших документ, который не рассматривался, не обсуждался и не принимался на заседании Кабмина 9 декабря 2021 года", – добавил Гапонов.

По его мнению, задача Пилипенко на должности главы "Гарантированного покупателя" – получать личную выгоду за государственный счет.

"Именно по данному факту я 19 декабря обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного правонарушения", – отметил глава "Хмельницкоблэнерго".

Гапонов сообщил, что его удивляет позиция Министерства энергетики, которое, как он считает, пытается назначить на должность главы "Хмельницкоблэнерго" преступное экс-руководства, которое довело компанию до развала. Он добавил, что делают это "по настоятельному совету" советника Александра Визиря, который в 2014 году был помощником у нардепа Игоря Кононенко, с 2016-го по 2019 год возглавлял департамент корпоративных прав в ФГИ, а с 2020 года является советником в НАЭК "Энергоатом".