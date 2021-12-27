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Глава "Хмельницкоблэнерго" подал заявление в НАБУ о нарушениях при назначении нового главы "Гарантированного покупателя"

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Валерий Гапонов: Это все не случайные совпадения, а результат хорошо спланированного преступного сговора Андрея Пилипенко и неустановленных лиц в секретариате Кабмина
Валерий Гапонов: Это все не случайные совпадения, а результат хорошо спланированного преступного сговора Андрея Пилипенко и неустановленных лиц в секретариате Кабмина
Скриншот: Mariupol.tv/ Мариуполь.ТВ / YouTube

Глава госпредприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко был назначен на должность Кабинетом Министров Украины с грубым нарушением регламента, что должно быть предметом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом в Facebook написал 25 декабря глава правления "Хмельницкоблэнерго" Валерий Гапонов.

По его словам, на заседании Кабмина 9 декабря 2021 года было принято протокольное решение поручить Министерству экономики подать на рассмотрение Кабмина проект решения о назначении Пилипенко на должность исполняющего обязанности руководителя ГП "Гарантированный покупатель".

"Вопрос о назначении Андрея Пилипенко на заседании Кабмина 9 декабря 2021 года не поднимался, не рассматривался, а решение по нему – не принималось!" – утверждает Гапонов.

Он отметил, что уже 10 декабря 2021 года на сайте Кабмина было обнародовано распоряжение от 9 декабря 2021 года №1627-р, которым Пилипенко был назначен и.о. руководителя ГП "Гарантированный покупатель" с 10 декабря 2021 года.

"Это все не случайные совпадения, а результат хорошо спланированного преступного сговора Андрея Пилипенко и неустановленных лиц в секретариате Кабмина, обнародовавших документ, который не рассматривался, не обсуждался и не принимался на заседании Кабмина 9 декабря 2021 года", – добавил Гапонов.

По его мнению, задача Пилипенко на должности главы "Гарантированного покупателя" – получать личную выгоду за государственный счет.

"Именно по данному факту я 19 декабря обратился в НАБУ с заявлением о совершении уголовного правонарушения", – отметил глава "Хмельницкоблэнерго".

Гапонов сообщил, что его удивляет позиция Министерства энергетики, которое, как он считает, пытается назначить на должность главы "Хмельницкоблэнерго" преступное экс-руководства, которое довело компанию до развала. Он добавил, что делают это "по настоятельному совету" советника  Александра Визиря, который в 2014 году был помощником у нардепа Игоря Кононенко, с 2016-го по 2019 год возглавлял департамент корпоративных прав в ФГИ, а с 2020 года является советником в НАЭК "Энергоатом".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5116216151746257&id=100000737699021

Контекст:

Народный депутат от "Батьківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко имеет коррупционный конфликт интересов – прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики.

Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель", сообщил сайт ГП.

О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.

13 ноября в Кабинете Министров Украины заявили, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка"Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

Теги: Кабинет Министров, энергетика, депутаты, электроэнергия, НАБУ, Гарантированный покупатель, Андрей Пилипенко
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