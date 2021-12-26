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Глава "Гарантированного покупателя" Пилипенко причастен к нанесению 15 млн грн убытков государственному "Хмельницкоблэнерго" – руководитель облэнерго

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Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года
Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года
Фото: hoe.com.ua

Временно исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко причастен к нанесению 15 млн грн убытков государственной энергокомпании "Хмельницкоблэнерго", поскольку в отношении него возбуждено несколько уголовных дел за махинации во время работы в компании. Об этом в Facebook сообщил глава "Хмельницкоблэнерго" Валерий Гапонов, он назвал Пилипенко и других бывших топ-менеджеров госкомпании "проходимцами".

"Я обращался в правоохранительные органы и по факту незаконного исключения сведений обо мне как о руководителе АО "Хмельницкоблэнерго" из Госреестра, и по факту причинения госкомпании убытков в размере более 15 млн грн, и по факту подделки документов и злоупотребления служебным положением Олегом Козачуком и его подельниками – Данилкивом В. и Пилипенко А.", – сказал Гапонов.

По его словам, "Фемида перестала улыбаться" бывшему руководителю "Хмельницкоблэнерго" Олегу Козачуку именно после того, как бывший директор по правовым вопросам "Хмельницкоблэнерго" Пилипенко покинул компанию и занял пост руководителя госпредприятия "Гарантированный покупатель".

По информации Гапонова, этот юрист занимал должность директора по правовым вопросам АО "Хмельницкоблэнерго" даже после истечения срока его трудового контракта и при условии, что Фонд госимущества не давал своего согласия на продление трудового контракта с Пилипенко.

"Цель – получение доступа к финансам госкомпании. Для меня до сих пор остается загадкой, как фигурант как минимум четырех уголовных производств, имеющий свои солнечные электростанции, одалживающий почти 7 (семь!) млн грн производителю электроэнергии по "зеленому" тарифу и семейный бизнес которого также связан с производством электроэнергии из энергии солнца, становится руководителем госкомпании, которая покупает электроэнергию и платит деньги производителям электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф?!" – написал Гапонов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5116216151746257&id=100000737699021

Контекст:

Народный депутат от "Батьківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко имеет коррупционный конфликт интересов – прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики.

Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель", сообщил сайт ГП.

О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.

13 ноября в Кабинете Министров Украины заявили, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка"Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: Хмельницкий, энергетика, тарифы, электроэнергия, Фонд госимущества, финансы, Гарантированный покупатель, Андрей Пилипенко
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