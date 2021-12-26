Глава "Гарантированного покупателя" Пилипенко причастен к нанесению 15 млн грн убытков государственному "Хмельницкоблэнерго" – руководитель облэнерго

Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года Фото: hoe.com.ua

"Я обращался в правоохранительные органы и по факту незаконного исключения сведений обо мне как о руководителе АО "Хмельницкоблэнерго" из Госреестра, и по факту причинения госкомпании убытков в размере более 15 млн грн, и по факту подделки документов и злоупотребления служебным положением Олегом Козачуком и его подельниками – Данилкивом В. и Пилипенко А.", – сказал Гапонов.

По его словам, "Фемида перестала улыбаться" бывшему руководителю "Хмельницкоблэнерго" Олегу Козачуку именно после того, как бывший директор по правовым вопросам "Хмельницкоблэнерго" Пилипенко покинул компанию и занял пост руководителя госпредприятия "Гарантированный покупатель".

По информации Гапонова, этот юрист занимал должность директора по правовым вопросам АО "Хмельницкоблэнерго" даже после истечения срока его трудового контракта и при условии, что Фонд госимущества не давал своего согласия на продление трудового контракта с Пилипенко.

"Цель – получение доступа к финансам госкомпании. Для меня до сих пор остается загадкой, как фигурант как минимум четырех уголовных производств, имеющий свои солнечные электростанции, одалживающий почти 7 (семь!) млн грн производителю электроэнергии по "зеленому" тарифу и семейный бизнес которого также связан с производством электроэнергии из энергии солнца, становится руководителем госкомпании, которая покупает электроэнергию и платит деньги производителям электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф?!" – написал Гапонов.