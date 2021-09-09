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Глава Минюста Украины заявил, что не видел ни одного документа, на основании которых СНБО вводил санкции

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Малюська считает, что в Украине есть верховенство права
Малюська считает, что в Украине есть верховенство права
Фото: minjust.gov.ua

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил "24 каналу" в интервью, часть которого была опубликована 9 сентября, что не видел документов, на основании которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) вводил санкции.

"Мне сложно комментировать санкции, которые СНБО применил. Я не видел материалов, на основе которых принимали решения, вообще ни одного", – сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможной отмене через суды решений СНБО о санкциях, Малюська выразил мнение, что решения судов не будут одинаковыми.

"Признак правового государства – это то, что ни один человек, чиновник, в частности министр юстиции, никогда не сможет гарантировать, что в судах все будет нормально. [...] У нас действительно государство, где есть верховенство права. Я могу точно сказать, что никаких гарантий в судебной системе нет", – отметил глава Минюста.

По его словам, власть в Украине "строила демократию, а не тоталитарное общество".

"Относительно того, какие будут решения судов, я не думаю, что они будут одинаковыми. Например, чтобы отменить все санкции или признать их законными. Я думаю, что суды углубятся в изучение каждого лица, в отношении которого были санкции. Проверять документы или факты, которые стали основанием для применения санкций. Каждое решение будет изображать каждую жизненную ситуацию", – объяснил Малюська.

Контекст:

В последние месяцы СНБО принял несколько решений о введении санкций. В частности, 20 августа их решили на три года ввести против ряда физических и юридических лиц, в том числе блогера Анатолия Шария, его жены Ольги и связанных с ними изданий, а также главреда издания "Страна" Игоря Гужвы. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решения СНБО в действие 21 августа.

Доступ к изданиям "Шарий.net" и "Страна" на территории Украины заблокировали

В санкционный список попали также российские компании – издатели газет "Ведомости", "Московский комсомолец", "Завтра", учредители изданий Anna-News, "ПолитЭксперт", "Народные новости", провайдер "Ростелеком".

Теги: санкции, СНБО, демократия, суды, Минюст, чиновники, документы, Денис Малюська
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