Глава Минюста Украины заявил, что не видел ни одного документа, на основании которых СНБО вводил санкции

"Мне сложно комментировать санкции, которые СНБО применил. Я не видел материалов, на основе которых принимали решения, вообще ни одного", – сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможной отмене через суды решений СНБО о санкциях, Малюська выразил мнение, что решения судов не будут одинаковыми.

"Признак правового государства – это то, что ни один человек, чиновник, в частности министр юстиции, никогда не сможет гарантировать, что в судах все будет нормально. [...] У нас действительно государство, где есть верховенство права. Я могу точно сказать, что никаких гарантий в судебной системе нет", – отметил глава Минюста.

По его словам, власть в Украине "строила демократию, а не тоталитарное общество".

"Относительно того, какие будут решения судов, я не думаю, что они будут одинаковыми. Например, чтобы отменить все санкции или признать их законными. Я думаю, что суды углубятся в изучение каждого лица, в отношении которого были санкции. Проверять документы или факты, которые стали основанием для применения санкций. Каждое решение будет изображать каждую жизненную ситуацию", – объяснил Малюська.