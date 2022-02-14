Голобуцкий: "Слуги" проиграли 206-й округ техническим нокаутом "УДАРу", даже побоявшись заходить в ринг

"Слуги" проиграли 206-й округ техническим нокаутом "УДАРу", даже побоявшись заходить в ринг. "Слуга народа" фактически официально заявила, что не будет участвовать в выборах в Раду по 206-му округу в Чернигове. Даже не попытавшись выдвинуть кандидата от партии и сразиться. По факту "слуги" уже проиграли техническим нокаутом кандидату от "УДАРа" Александру Ломако, даже побоявшись заходить в ринг", – написал он.
Эксперт считает, что неофициально власть будет пытаться победить – кто-то от нее пойдет на выборы самовыдвиженцем.
"Кто именно – узнаем позже: увидим, на кого будет работать весь админресурс. Сейчас есть восемь самовыдвиженцев в округе. Не исключено, что кандидат от власти уже среди них. В общем, поражение "Слуги народа" от УДАРа Кличко – симптоматическое. Власти до недавнего времени пытались победить на всех довыборах в советы, где бы они не уходили. А здесь проиграли принципиальному сопернику. Конечно, есть еще мизерный шанс протянуть своего кандидата. Но победить под собственным флагом и без него – разница ощутимая. И "слуги" об этом знают, хотя и пытаются создать впечатление, что не очень-то они и хотели победить", – заявил Голобуцкий.
Выборы на округе №206 назначили после гибели нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова. Он умер в ночь на 8 октября 2021 года в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.
13 января мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что Офис президента политическим давлением и шантажом пытается заставить его пойти на "договорняки", отказаться от сотрудничества с партией "УДАР Виталия Кличко" и не выдвигать кандидата на промежуточных выборах в Верховную Раду в 206-м округе.
4 февраля съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутатыВерховной Рады по 206-му округу главу черниговской областной организации партии УДАР, секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако.
9 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на промежуточные выборы в Верховную Раду на этом округе.