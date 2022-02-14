Голобуцкий: "Слуги" проиграли 206-й округ техническим нокаутом "УДАРу", даже побоявшись заходить в ринг

Алексей Голобуцкий: Победить под собственным флагом и без него – разница ощутима. И "слуги" об этом знают, хотя и пытаются создать впечатление, что не очень-то они и хотели победить Фото: Алексей Голобуцкий / Facebook

"Слуги" проиграли 206-й округ техническим нокаутом "УДАРу", даже побоявшись заходить в ринг. "Слуга народа" фактически официально заявила, что не будет участвовать в выборах в Раду по 206-му округу в Чернигове. Даже не попытавшись выдвинуть кандидата от партии и сразиться. По факту "слуги" уже проиграли техническим нокаутом кандидату от "УДАРа" Александру Ломако, даже побоявшись заходить в ринг", – написал он.

Эксперт считает, что неофициально власть будет пытаться победить – кто-то от нее пойдет на выборы самовыдвиженцем.

"Кто именно – узнаем позже: увидим, на кого будет работать весь админресурс. Сейчас есть восемь самовыдвиженцев в округе. Не исключено, что кандидат от власти уже среди них. В общем, поражение "Слуги народа" от УДАРа Кличко – симптоматическое. Власти до недавнего времени пытались победить на всех довыборах в советы, где бы они не уходили. А здесь проиграли принципиальному сопернику. Конечно, есть еще мизерный шанс протянуть своего кандидата. Но победить под собственным флагом и без него – разница ощутимая. И "слуги" об этом знают, хотя и пытаются создать впечатление, что не очень-то они и хотели победить", – заявил Голобуцкий.