Гройсман предложил выплачивать по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 в Украине

Экс-премьер напомнил, что в августе Международный валютный фонд выделил Украине $2,7 млрд для преодоления последствий COVID-19 и борьбы с заболеванием.

"Я бы предложил выплатить каждому человеку, который придет и вакцинируется, по 1 тыс. грн в качестве дополнительной мотивации, чтобы они защитили себя и окружающих. Я бы даже предложил такую компенсацию тем, кто уже вакцинировался раньше, чтобы это было достаточно справедливо", – сказал он.

Гройсман также предложил выплачивать минимальную зарплату из госбюджета людям, которые временно потеряют работу в случае введения в стране нового локдауна, и предусмотреть компенсацию убытков, процентов по кредитам, арендной платы для бизнеса.

Кроме этого, политик считает, что нужно утвердить программу вакцинации от сезонного гриппа в Украине, а также наладить систему массового тестирования на коронавирус в учреждениях образования.