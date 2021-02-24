Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса спустя два месяца после его смерти

16 декабря прошлого года мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавирусной инфекции. Спустя два месяца, 24 февраля, горсовета принял решение о досрочном прекращении его полномочий.

Кернес умер в немецкой клинике "Шарите", где лечился от последствий коронавирусной инфекции Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Харьковский горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий мэра Геннадия Кернеса. Об этом сообщает местное издание "Depo.Харьков".

Соответствующее решение поддержали 83 депутата.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", полномочия Кернеса считаются прекращенными со дня его смерти 16 декабря. Копию этого решения секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов должен направить в Верховную Раду.

В октябре 2020 года Кернес выиграл выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34% голосов. В этих выборах намеревался участвовать экс-мэр Харькова Михаил Добкин. Но позже он отказался, сообщил Kharkiv Today.

16 декабря, до вступления в должность, Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий коронавирусной инфекции. После смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет Терехов.