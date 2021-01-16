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Прокуратура открыла уголовное производство из-за заявлений, что Кернес не должен был повторно принимать присягу

Депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева сообщила, что Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в отношении председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой, так как она объявила, что избранный городским головой Харькова Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу.

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В декабре 2020 года стало известно, что Кернес скончался
Фото: city.kharkov.ua

Харьковская областная прокуратура по заявлению депутата Харьковского горсовета Алины Мустафаевой ("Слуга народа") открыла уголовное производство из-за возможных нарушений требований Избирательного кодекса Украины и закона "О местном самоуправлении" при регистрации Геннадия Кернеса мэром.

Об этом Мустафаева сообщила в Facebook.

Она заявила, что производство открыли в отношении председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой.

"Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", – написала депутат. Она опубликовала ответ прокуратуры на ее обращение, в котором сказано, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли 11 января по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/mustafaievaalina/posts/220468286462091

Мустафаева в декабре обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором утверждала, что электронная подпись на представлении об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на лечении в немецкой клинике "Шарите", а чиновниками горсовета.

11 января депутат опубликовала на своей странице в Facebook ответ областной прокуратуры, в котором говорилось, что правоохранители начали уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины. В мэрии ответили, что подделать цифровую подпись невозможно. Правоохранители проводят "простую стандартную проверку" по заявлению депутата, считают в горсовете.

Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер.

23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек. Обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города, отметила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

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