"Худший сценарий для Украины сведен практически к нулю". Кулеба рассказал об смс от "друга Украины" из Германии

Кулеба: Кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция, если не случится форс-мажор, так или иначе будет сбалансирована Фото: ЕРА

"У нас очень много работы в Германии. Сейчас, безусловно, я считаю, в этой стране самыми счастливыми являются "Зеленые" и либералы [Свободная демократическая партия Германии]. Потому что по сути судьба будущей коалиции в их руках. Вчера я получил смс из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что, слава богу, худший сценарий для Украины сведен практически к нулю. И теперь кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция, если не случится форс-мажор, так или иначе будет сбалансирована", – сказал Кулеба.

Он напомнил о встрече президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в канцлеры Германии Армином Лашетом в июле этого года в Берлине.

Сам Кулеба, по его словам, встречался с другим кандидатом в канцлеры – Олафом Шольцем – и представителями всех политических сил Германии, кроме Левой партии и "Альтернативы для Германии".

"Мы с ними всеми говорили об Украине. Потому что Германия – страна, где нужно много говорить, объяснять заручаться поддержкой, в буквальном смысле навязывать свой нарратив", – добавил глава МИД.