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ПОЛИТИКА

"Худший сценарий для Украины сведен практически к нулю". Кулеба рассказал об смс от "друга Украины" из Германии

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Кулеба: Кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция, если не случится форс-мажор, так или иначе будет сбалансирована
Кулеба: Кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция, если не случится форс-мажор, так или иначе будет сбалансирована
Фото: ЕРА

У украинской дипломатии сейчас много работы в Германии, где в воскресенье прошли парламентские выборы. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире канала ICTV вечером 27 сентября.

"У нас очень много работы в Германии. Сейчас, безусловно, я считаю, в этой стране самыми счастливыми являются "Зеленые" и либералы [Свободная демократическая партия Германии]. Потому что по сути судьба будущей коалиции в их руках. Вчера я получил смс из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что, слава богу, худший сценарий для Украины сведен практически к нулю. И теперь кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция, если не случится форс-мажор, так или иначе будет сбалансирована", – сказал Кулеба. 

Он напомнил о встрече президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в канцлеры Германии Армином Лашетом в июле этого года в Берлине. 

Сам Кулеба, по его словам, встречался с другим кандидатом в канцлеры – Олафом Шольцем – и представителями всех политических сил Германии, кроме Левой партии и "Альтернативы для Германии". 

"Мы с ними всеми говорили об Украине. Потому что Германия – страна, где нужно много говорить, объяснять заручаться поддержкой, в буквальном смысле навязывать свой нарратив", – добавил глава МИД. 

Контекст:

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

По предварительным данным Федеральной избирательной комиссии, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза", "Союз 90/Зеленые", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии". 

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, МИД, Берлин, правительство, коалиция, Дмитрий Кулеба, парламент, Альтернатива для Германии
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