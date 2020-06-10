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Интервью Бацман с Шокиным. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным выйдет сегодня в 18.00.

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Шокин был генпрокурором Украины в 2015 2016 годах
Шокин был генпрокурором Украины в 2015–2016 годах
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка. 

Программу записали накануне. 

Во время интервью Шокин говорил о публикации якобы разговоров пятого президента Украина Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, о главных ошибках и победах Порошенко, о бывшем и нынешнем генпрокурорах Руслане Рябошапке и Ирине Венедиктовой, о первом годе президентства Владимира Зеленского и своей семилетней дочери. 

"О Венедиктовой я уже имею свое мнение и, к сожалению, очень негативное. Все же генеральный прокурор – это главный законник в стране. Она работала в ГБР, сейчас – в Офисе генпрокурора. И как она относилась к моим заявлениям, моим жалобам? Несмотря на решения судов, которые вступили в законную силу. Человек, который не соблюдает закон, не имеет права быть генпрокурором. А она закон не соблюдает", – сказал Шокин. 

Трансляция начнется в 18.00. 

Шокин был генпрокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности. Шокин считает, что его увольнение было незаконным.

В январе 2018 года бывший вице-президент США Байден рассказал, что требовал от пятого президента Украины Порошенко и премьера Арсения Яценюка уволить генпрокурора.

Шокин ответил, что заявление американского политика в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

В январе 2020 года стало известно, что Шокин потребовал от Государственного бюро расследований Украины открыть уголовное производство в отношении Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа. По словам адвоката бывшего генпрокурора, такое производство было открыто.

Шокин заявлял, что Байден может быть причастен к попытке отравить его в 2019 году.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена использовали в США республиканцы, которые пытались защитить от импичмента американского президента Дональда Трампа.

Теги: Алеся Бацман, Виктор Шокин
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