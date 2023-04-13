Агенты России в руководстве Украины и СБУ, бархатный сезон в Ялте. Интервью Гордона с бывшим замглавы СБУ Ягуном. Видео

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ягун говорил о:
"Самое интересное, что с Крымом намного легче, чем с Донбассом. Потому что Крым – это капкан. Я привожу простой пример: за последние 100 лет его уже четыре раза брали. Это за последние 100 лет! А перед этим сколько раз? В Крыму группировка без нормального внешнего снабжения продержаться не может", – сказал Ягун.
Ягун родился в 1970 году в Молдове в семье украинцев. Окончил Львовский лесотехнический институт и Академию СБУ. В 1990 году был активным участником Революции на граните.
В 1994 году был призван на службу в СБУ. Сначала работал на оперативных и руководящих должностях в управлении СБУ во Львовской области, с 2002 года – в центральном аппарате спецслужбы. В 2014–2015 годах был заместителем председателя СБУ.