Агенты России в руководстве Украины и СБУ, бархатный сезон в Ялте. Интервью Гордона с бывшим замглавы СБУ Ягуном. Видео

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ягун говорил о:

российских агентах в СБУ и реформе спецслужбы;

бывшем главе управления СБУ в Автономной Республике Крым Олеге Кулиниче, которого подозревают в государственной измене;

бывшем начальнике управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове, которого также подозревают в государственной измене

первом заместителе секретаря СНБО Украины Руслане Демченко, которого подозревали в работе на Россию;

полномасштабном вторжении России в Украину, перспективах контрнаступления сил обороны Украины и о том, каким и когда будет конец войны.

"Самое интересное, что с Крымом намного легче, чем с Донбассом. Потому что Крым – это капкан. Я привожу простой пример: за последние 100 лет его уже четыре раза брали. Это за последние 100 лет! А перед этим сколько раз? В Крыму группировка без нормального внешнего снабжения продержаться не может", – сказал Ягун.

Ягун родился в 1970 году в Молдове в семье украинцев. Окончил Львовский лесотехнический институт и Академию СБУ. В 1990 году был активным участником Революции на граните.

В 1994 году был призван на службу в СБУ. Сначала работал на оперативных и руководящих должностях в управлении СБУ во Львовской области, с 2002 года – в центральном аппарате спецслужбы. В 2014–2015 годах был заместителем председателя СБУ.