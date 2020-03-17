Интервью Гордона с Илларионовым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским экономистом, бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым выйдет сегодня в 20.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым. Об этом "ГОРДОН" сообщил основатель издания, журналист Дмитрий Гордон.

Интервью записывали вечером 10 марта в Киеве, но 15 марта дозаписали программу по Skype. Беседа продолжалась более трех часов.

Во время интервью Илларионов рассказал о работе с Путиным, его двойниках и возможном уходе, об изменениях конституции РФ, о нынешнем российском премьере Михаиле Мушистине и его предшественнике Дмитрии Медведеве, о бывшем помощнике Путина Владиславе Суркове, а также обсудил падение цен на нефть, ситуацию с коронавирусом, вероятность мирового финансового кризиса и украинскую власть.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский мне не нравится. На переговорах в Париже он проиграл Путину со счетом 0:26", – сказал Илларионов.

Трансляция интервью начнется в 20.00.

Илларионов окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США и работает в Институте Катона.