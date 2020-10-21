Кандидат на пост мэра Киева Поживанов заявил, что обратится в ЦИК и в суд для отмены президентского опроса

Кандидат на пост киевского городского головы от Радикальной партии Михаил Поживанов призвал присоединиться к его инициативе всех претендентов на должность мэра столицы.

Михаил Поживанов: Нам не все равно, что произойдет в стране после 25 октября Фото: Михайло Поживанов / Facebook

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос общественного мнения нужно отменить, потому что он нарушает Конституцию и законы Украины, заявил кандидат на пост киевского городского головы от Радикальной партии Михаил Поживанов в видеообращении, опубликованном в Facebook 20 октября.

"Собственники Банковой в очередной раз собираются нарушить закон и прибегнуть к манипуляциям сознанием киевлян, чем по сути является президентский опрос. Это грубое нарушение Конституции и законов Украины, которое позволяет конкретной политической силе использовать имя президента Украины в день выборов, незаконно использовать это имя. Этого не должно быть. Банковая идет ва-банк. Сегодня они нарушают закон о выборах, а завтра они превратят киевского городского голову в свадебного генерала. Потому что Киевом тогда, не учитывая мнение киевлян, будет руководить глава Киевской городской государственной администрации, назначенный Банковой. Именно поэтому это противозаконие мы должны приостановить уже сегодня", – заявил он.

Поливанов обратился к кандидатам на пост киевского мэра с призывом поддержать его инициативу.

"Нам не все равно, что произойдет в стране после 25 октября. Мы с вами не объединились до выборов, для этого есть очень много причин, потому что у каждого есть свой взгляд на развитие города, у каждого есть собственные политические амбиции. Но я убежден, что сегодня любовь к нашему городу, проблемы, которые стоят перед городом и которые нужно решить, должны объединить нас. Я призываю всех кандидатов присоединиться к моей инициативе. Сегодня я обращаюсь в Центральную избирательную комиссию, городскую территориальную избирательную комиссию, в суд с требованием не допустить незаконный президентский опрос, приостановить его реализацию. Я уверен, что меня поддержит большинство киевлян, большинство жителей Украины, потому что в Украине должна работать Конституция и законы", – сказал кандидат.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.