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Ким: Если облэнерго будет раздавать мощность по принципу "телефонного права", будет давать пояснения СБУ

Ким об отключениях света: Генерация растет. Надо терпеть
Ким об отключениях света: Генерация растет. Надо терпеть
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что намерен добиться от облэнерго пересмотра графиков энергоснабжения по области. Об этом он написал в Telegram.

"С понедельника буду требовать от облэнерго пересмотра графиков по области. Скорее всего, отключения будут по четыре часа с подачей света два – четыре часа. Такова пока реальность, лимиты на область дают небольшие, с учетом растущего потребления на одного человека и увеличения потребления (за счет людей, которые возвращаются в том числе). Генерация растет. Надо терпеть", – написал Ким.

Он добавил, что попросит предприятия переориентироваться на ночные смены.

"Облэнерго, если будет раздавать мощность по принципу "телефонного права", будет давать пояснения СБУ!" – пообещал глава ОВА.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно, заявил 29 ноября глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Руководители облэнерго Украины будут отвечать за несоблюдение графиков отключения света, заявил 2 декабря министр энергетики Герман Галущенко. Однако в Украине сейчас действуют не только плановые, но и аварийные отключения.

Теги: энергетика, электричество, Николаевская область, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, веерные отключения, энергосистема, Виталий Ким
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