Кислица: Сегодняшний Совбез ООН – "операционная", где хирургическим путем удаляют российские раковые полипы

Кислицы на заседании СБ ООН под председательством РФ не было Фото: ЕРА

Сам украинский дипломат на заседании Совбеза отсутствовал в связи с тем, что там председательствует РФ, которая более года назад полномасштабно вторглась в Украину.

"Государство-агрессор начало сегодняшнюю дискуссию в СБ ООН, чтобы реанимировать лейтмотив Ялтинской конференции 1945 года, на которой проект ООН имел второстепенное значение в мире, где [российский диктатор Иосиф] Сталин выступал против предоставления малым народам каких-либо прав, которые могли бы противоречить желаниям Москвы", – написал Кислица.

The aggressor state has launched today’s UNSC discussion to resuscitate a leitmotif of 1945 Yalta Conference where the UN project was of the tertiary concern in the world where Stalin opposed to giving the smaller nations any rights that could contradict the wishes of Moscow pic.twitter.com/vdxdcV3QRz — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 24, 2023

Он также твитнул о том, что "сегодняшний Совбез ООН является "операционной", где ответственные члены хирургическим путем удаляют российские раковые полипы из тела организации".

Today’s UNSC Chamber is “operating theater” where responsible members of the Council surgically remove russian cancerous polyps from the body of the organization. Strong statements by Permanent members @USAmbUN @BWoodward_UN @NDeRiviere as well as of @MaltaUNMission @AlMissionUN — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 24, 2023

Глава МИД России Сергей Лавров, который вел заседание Совбеза ООН, в своем выступлении озвучил пропагандистские нарративы РФ о "коллективном Западе", который якобы заинтересован в войне против России.