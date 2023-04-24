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Кислица: Сегодняшний Совбез ООН – "операционная", где хирургическим путем удаляют российские раковые полипы

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Кислицы на заседании СБ ООН под председательством РФ не было
Кислицы на заседании СБ ООН под председательством РФ не было
Фото: ЕРА

24 апреля, комментируя сегодняшнее заседание Совета Безопасности ООН под председательством государства-агрессора России, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter напомнил о событиях Ялтинской конференции в 1945 году.

Сам украинский дипломат на заседании Совбеза отсутствовал в связи с тем, что там председательствует РФ, которая более года назад полномасштабно вторглась в Украину.

"Государство-агрессор начало сегодняшнюю дискуссию в СБ ООН, чтобы реанимировать лейтмотив Ялтинской конференции 1945 года, на которой проект ООН имел второстепенное значение в мире, где [российский диктатор Иосиф] Сталин выступал против предоставления малым народам каких-либо прав, которые могли бы противоречить желаниям Москвы", – написал Кислица.

Он также твитнул о том, что "сегодняшний Совбез ООН является "операционной", где ответственные члены хирургическим путем удаляют российские раковые полипы из тела организации".

Глава МИД России Сергей Лавров, который вел заседание Совбеза ООН, в своем выступлении озвучил пропагандистские нарративы РФ о "коллективном Западе", который якобы заинтересован в войне против России.

Контекст:

С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "пощечиной международному сообществу", против временного лидерства в Совбезе выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. США, Великобритания, Франция и еще несколько стран заявили, что понизят уровень представительства на мероприятиях, проводимых Россией в апреле.

5 апреля, уже во время председательствования РФ с Совбезе, прошло заседание по теме депортации украинских детей с оккупированных территорий. В итоговой резолюции более 50 стран осудили Россию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Иосиф Сталин, ООН, пропаганда, МИД России, хирургия, Сергей Кислица, дипломаты
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