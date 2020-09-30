Климкин о дебатах Трампа и Байдена: Стандарты дрейфуют в направлении украинских

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в предвыборных дебатах между президентом страны Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом все было "предсказуемо и хаотично".

Климкин о дебатах: Ничего нового, предсказуемо и хаотично Фото: EPA

Стандарты американских дебатов дрейфуют в направлении украинских, а не наоборот. Об этом 30 сентября написал в Twitter бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя первый раунд очных дебатов между кандидатами в президенты США президентом Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом.

"Посмотрел дебаты кандидатом в президенты США. Ничего нового, предсказуемо и хаотично", – отметил экс-министр.

Подивився дебати президентських кандидатів у США. Нічого нового, передбачувано і хаотично. Стандарти американських дебатів дрейфують в напрямку українських, а не навпаки і це реально сумно. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 30, 2020

Трамп и Байден баллотируются на пост президента США (Трамп – от Республиканской партии, Байден – от Демократической). Вечером 29 сентября они провели первый из трех раундов очных встреч. Из расписания следует, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября.

Результаты опроса американской радиостанции NPR, обнародованные 18 сентября, показали, что за демократа Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.