Климкин: Украинские дипломаты открыли новую эру

Свой пост он посвятил отмечавшемуся 22 декабря Дню украинской дипломатии.

"С началом войны с Россией закончилось все то, что мы называли классической дипломатией. Украинские дипломаты открыли новую эру. Эру активную. Теперь это не о переговорах ради переговоров, а об отстаивании своей позиции здесь и сейчас", – написал он.

Дипломат отметил, что речь идет о "доверии и уважении к Украине и украинцам" и донесении ко врагам и друзьям, "что для нас свобода и достоинство".

"Сегодня жму руку всем, кто борется за нашу страну на дипломатическом фронте. Мы обязательно победим! С Днем украинской дипломатии! Все будет Украина!", – заявил Климкин.