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Климкин: Украинские дипломаты открыли новую эру

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Климкин отметил, что теперь идут не переговоры ради переговоров
Климкин отметил, что теперь идут не переговоры ради переговоров
Фото: ЕРА

После начала российской агрессии против Украины дипломатия претерпела изменения. Такое мнение выразил 22 декабря в Facebook бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Свой пост он посвятил отмечавшемуся 22 декабря Дню украинской дипломатии.

"С началом войны с Россией закончилось все то, что мы называли классической дипломатией. Украинские дипломаты открыли новую эру. Эру активную. Теперь это не о переговорах ради переговоров, а об отстаивании своей позиции здесь и сейчас", – написал он.

Дипломат отметил, что речь идет о "доверии и уважении к Украине и украинцам" и донесении ко врагам и друзьям, "что для нас свобода и достоинство".

"Сегодня жму руку всем, кто борется за нашу страну на дипломатическом фронте. Мы обязательно победим! С Днем украинской дипломатии! Все будет Украина!", – заявил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1595627097451307

Контекст:

17 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил топ-10 побед украинской дипломатии в 2021 году:

  1. первая за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегия, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД;
  2. создание Крымской платформы;
  3. визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и построение доверительных отношений с новой администрацией президента США Джозефа Байдена;
  4. открытие новых экономических возможностей для украинских компаний, экспансия украинского экспорта;
  5. "усиление украинского войска усилиями дипломатов";
  6. запуск Ассоциированного трио и его признание со стороны ЕС;
  7. деэскалация угроз по безопасности весной и мобилизация партнеров на разработку пакета сдерживания России сейчас;
  8. эвакуация из Афганистана и Сектора Газа около тысячи людей;
  9. сохранение возможностей для путешествий украинцев Европой во время пика пандемии;
  10. "гордость за Украину, которую мы укрепляли на протяжении этого года".
Теги: Украина, МИД Украины, переговоры, Павел Климкин, российская агрессия, украинцы, дипломаты
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