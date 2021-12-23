Климкин: Украинские дипломаты открыли новую эру

Свой пост он посвятил отмечавшемуся 22 декабря Дню украинской дипломатии.
"С началом войны с Россией закончилось все то, что мы называли классической дипломатией. Украинские дипломаты открыли новую эру. Эру активную. Теперь это не о переговорах ради переговоров, а об отстаивании своей позиции здесь и сейчас", – написал он.
Дипломат отметил, что речь идет о "доверии и уважении к Украине и украинцам" и донесении ко врагам и друзьям, "что для нас свобода и достоинство".
"Сегодня жму руку всем, кто борется за нашу страну на дипломатическом фронте. Мы обязательно победим! С Днем украинской дипломатии! Все будет Украина!", – заявил Климкин.
Контекст:
17 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил топ-10 побед украинской дипломатии в 2021 году:
- первая за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегия, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД;
- создание Крымской платформы;
- визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и построение доверительных отношений с новой администрацией президента США Джозефа Байдена;
- открытие новых экономических возможностей для украинских компаний, экспансия украинского экспорта;
- "усиление украинского войска усилиями дипломатов";
- запуск Ассоциированного трио и его признание со стороны ЕС;
- деэскалация угроз по безопасности весной и мобилизация партнеров на разработку пакета сдерживания России сейчас;
- эвакуация из Афганистана и Сектора Газа около тысячи людей;
- сохранение возможностей для путешествий украинцев Европой во время пика пандемии;
- "гордость за Украину, которую мы укрепляли на протяжении этого года".