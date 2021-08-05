Корниенко о планах Авакова баллотироваться в мэры Харькова: Возможно, у него другие планы на жизнь

"У него [Авакова] есть свое мнение по этому поводу. У нас пока нет (не было разговора о том, что Аваков может пойти в мэры Харькова от "Слуги народа". – "ГОРДОН"). Не знаю, был ли у наших коллег на местах. Но мы посмотрели на реакцию. Кажется, не очень собирается. Политика – это же такое дело. Особенно местная. Нужно иметь нервы и здоровье, чтобы этим заниматься. Возможно, у человека другие планы на жизнь", – отметил Корниенко.
Велись ли разговоры о том, что Аваков осенью может получить должность вице-премьера, Корниенко не знает.
"Идеи об усилении силового блока обсуждались. Конечно, такие профессионалы, как Арсен Борисович, в правительстве лишними не будут", – заключил политик.
Аваков, возглавлявший МВД Украины с февраля 2014 года, 13 июля подал заявление об отставке с должности. Об этом его попросил Зеленский.
Верховная Рада 15 июля приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
Корниенко заявлял ранее, что Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова. Аваков намекнул, что не будет бороться за должность городского головы.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил 16 июля, что осенью Авакова можно будет увидеть "в какой-то ипостаси в команде президента Украины Владимира Зеленского".