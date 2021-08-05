Корниенко о планах Авакова баллотироваться в мэры Харькова: Возможно, у него другие планы на жизнь

"У него [Авакова] есть свое мнение по этому поводу. У нас пока нет (не было разговора о том, что Аваков может пойти в мэры Харькова от "Слуги народа". – "ГОРДОН"). Не знаю, был ли у наших коллег на местах. Но мы посмотрели на реакцию. Кажется, не очень собирается. Политика – это же такое дело. Особенно местная. Нужно иметь нервы и здоровье, чтобы этим заниматься. Возможно, у человека другие планы на жизнь", – отметил Корниенко.

Велись ли разговоры о том, что Аваков осенью может получить должность вице-премьера, Корниенко не знает.

"Идеи об усилении силового блока обсуждались. Конечно, такие профессионалы, как Арсен Борисович, в правительстве лишними не будут", – заключил политик.