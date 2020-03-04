Кошель о гендерных квотах для политических партий: В списки будут набирать не женщин-политиков, а просто представителей женского пола

Введение гендерных квот для политических партий может стать причиной того, что украинские партии будут включать в свои списки не женщин-политиков, а просто представителей женского пола. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Если это правда, то такая инициатива будет не совсем разумной. У нас и раньше были квоты. Партии получали государственное финансирование, и это стимулировало их привлекать женщин в свои списки. К тому же партии, которые не придерживались квот, критиковались журналистами. В то же время я противник столь жестких квот. Нужно исходить из того, насколько у нас сильна партийная система. Если посмотреть на украинские партии, в том числе представленные в парламенте, то некоторые живут в виртуальной плоскости. Например, у "Слуги народа" нет ни одной официально зарегистрированной ячейки со статусом юридического лица. На практике это означает, что они не могут даже подать объявление в газету за 100 грн – только через посредничество бухгалтерии центрального офиса. По факту оперативная деятельность партии заблокирована. То есть реальной деятельности у местных ячеек нет", – подчеркнул Кошель.

Он отметил, что и без введения новых квот число женщин в Верховной Раде постепенно увеличивалось.

"Я веду к тому, что такая инициатива может привести к ситуации, что на практике женщин будут набирать в партийные списки в экстренном порядке, чтобы заполнить квоты. Причем не женщин-политиков, а просто представителей женского пола. Предыдущее законодательство поощряло партии, где было достаточно женщин. И число женщин в парламенте таки росло. Та же "Самопоміч" получала дополнительное государственное финансирование благодаря тому, что придерживалась квот. Поэтому в этом вопросе нужно учитывать реальное состояние партийной структуры в Украине, а не просто формально зарегистрированных партий", – резюмировал Кошель.

В комментарии движению "Чесно" член Центральной избирательной комиссии Виктория Глущенко сообщила, что партии, которые не придерживаются гендерных квот, не будут допущены к выборам.

В "Чесно" отметили, что теперь для того, чтобы выдвинуть линейку кандидатов на все вакантные места в совете, необходимо иметь в команде от 14 (Ужгородский городской совет) до 48 кандидаток (Киевский городской, Харьковский и Днепропетровский облсоветы).

"Для тех партий, которые будут баллотироваться в советы крупных городов и областных советов, общее количество кандидаток на местных выборах 2020 года значительно возрастет. Для того чтобы покрыть все крупные города со всеми округами и получить регистрацию в ЦИК, придется найти 620 кандидаток, а для облсоветов – 668", – посчитали в "Чесно".

Меньше кандидаток партиям необходимо найти для Ужгородского горсовета и Закарпатского облсовета, больше всего – для Киева и области, а также для Харькова и области.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года.

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1). 27 августа 2019 года спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий сообщил, что подписал закон.

В гражданской сети "Опора" заявляли, что президенту стоит ветировать Избирательный кодекс, так как он является "не просто устаревшим", а демонстрирует отсутствие избирательной реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс Украины 13 сентября. Он вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями. По мнению главы государства, положения кодекса фактически сохраняют признаки пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками.

3 октября Верховная Рада Украины отправила Избирательный кодекс на доработку.

Парламент принял закон 19 декабря.