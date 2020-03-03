КС не принял решение о конституционности закона о люстрации – СМИ

Источник агентства "Интерфакс-Украина" не смог сказать, когда Конституционный Суд продолжит рассмотрение вопроса о конституционности закона "Об очищении власти".

Конституционный Суд Украины на закрытом заседании 3 марта не принял окончательное решение о соответствии Конституции закона "Об очищении власти". Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

"Заседание сегодня состоялось, но решение принято не было", – сказал собеседник агентства.

Если КС признает документ неконституционным, закон будет отменен. Когда КС продолжит рассмотрение вопроса, источник агентства не знает.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников – 983 фамилии.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса.

17 октября 2019 года ЕСПЧ по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича.

16 января Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.

Сейчас вопрос о соответствии Конституции закона о люстрации рассматривается в Конституционном Суде Украины.