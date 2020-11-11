КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского

Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство, чтобы выяснить, можно ли оштрафовать президента Украины Владимира Зеленского за нарушения правил карантина, когда он в июне посетил кафе в Хмельницком.

3 июня Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком Фото: Офіс Президента України / Facebook

Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности. Об этом КСУ сообщил в ответ на запрос "Радіо Свобода".

"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного Суда Украины от 22 октября 2020 №231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу", – сообщили в КСУ.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком. Вместе с ним были глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и другие.

При этом Кабмин разрешил посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

В МВД сообщили, что в отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком пили кофе, вопреки карантинным ограничениям, составили административные протоколы.

19 июня всех спутников Зеленского суд оштрафовал на 17 тыс. грн, в то же время по главе государства решение вынесено не было. Судья Андрей Мисинкевич обратился в Верховный Суд за разъяснением, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь в соответствии с Конституцией Украины президент является неприкосновенным. Верховный суд, в свою очередь, решил обратиться с этим вопросом в КСУ.

Сам Зеленский заявлял, что намерен оплатить хмельницкому кафе штраф за нарушение карантина, независимо от решения суда.