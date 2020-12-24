Кулеба: Без стратегии отношений с РФ мы не можем гарантировать нашу безопасность и выстраивать перспективы развития экономики

Когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, украинского суверенитета, украинского существования как части западного мира, Киев и Москва смогут перейти к принципу мирного сосуществования и "терпеть друг друга", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину, восстановить нашу территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не поменяется Фото: EPA

Украине нужна стратегия отношений с Российской Федерацией, убежден министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал на брифинге 24 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Думаю, что любой человек, способный трезво мыслить, понимает, что без стратегии отношений с Российской Федерацией мы не можем гарантинровать нашу безопасность и четко выстраивать стратегические перспективы развития нашей экономики. Даже если взять, например, вопрос экономического транзита через РФ или экономических органичений, которые может вводить РФ относительно доступа украинских товаров на ее рынок. Нам нужно научиться жить с той Россией, которая есть под боком. И для этого нужно очень трезво с холодным умом на нее посмотреть", –сказал министр.

Он отметил, что обсуждает этот вопрос с коллегами в правительстве, а также в Совете нацбезопасности и обороны, и "есть определенные наработки".

"Лично я считаю (это мое мнение, это то, с чем я как министр вхожу в разговор на эту тему с коллегами), что краткосрочная цель наших отношений с РФ – выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас есть война между Россией и Украиной, это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину, восстановить нашу территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не поменяется, даже если мы достигнем этого результата, и стратегические цели России в отношении Украины останутся без изменений. А это деструктивные, разрушительные силы", – сказал он.

Поэтому, по словам Кулебы, выход на принцип мирного сосуществования отвечал бы интересам Украины.

"Потом, с изменением политики, и это уже долгосрочная цель, когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, украинского суверенитета, украинского существования как части западного мира и члена НАТО и Евросоюза, мы можем перейти к принципу сосуществования, когда мы будем просто, знаете, терпеть друг друга, что называется, и смотреть на новые возможности. А потом уже можно будет заглянуть и дальше и смотреть, на что мы можем выходить с РФ. Мы не можем сбежать от географии. И это главное правило, которое мы все должны осознать", – заявил глава МИД.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.