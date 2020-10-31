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Кулеба назвал страны, с которыми Украина выстраивает особые отношения

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, у страны сейчас "не 30 с чем-то" стратегических партнеров, а в три раза меньше.

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Стратегические партнеры Украины указаны в стратегии нацбезопасности, отметил Кулеба
Стратегические партнеры Украины указаны в стратегии нацбезопасности, отметил Кулеба
Фото: ЕРА

30 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ перечислил страны, с которыми Киев выстраивает стратегические отношения.

"Великобритания и Турция, безусловно, являются нашими стратегическими партнерами... [Еще] Соединенные Штаты, Канада, Германия, Франция, Азербайджан, Польша, Грузия, Литва. Есть перечень наших классических друзей, с которыми мы выстраиваем особые отношения в силу ряда факторов", – сказал дипломат.

Он отметил, что "стратегическое партнерство является формой особых отношений, поэтому нельзя им разбазариваться и всех превращать в стратегических партнеров".

"У нас пока не 30 с чем-то стратегических партнеров... Эти стратегические партнеры определены стратегией национальной безопасности Украины, которая была недавно утверждена президентом, и именно от этого мы отталкиваемся", – объяснил Кулеба.

Стратегию национальной безопасности Украины под названием "Безопасность человека – безопасность страны" президент Владимир Зеленский утвердил 14 сентября. Документ состоит из пяти разделов и 70 пунктов.

Новую стратегию нацбезопасности Совет нацбезопасности и обороны Украины обсуждал в январе 2020 года. Секретарь совета Алексей Данилов рассказывал, что "в основу документа была положена избирательная программа президента". В феврале документ под названием "Безопасность человека – безопасность страны" был передан на утверждение Зеленскому. Окончательный текст стратегии учитывает изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с кризисными явлениями в мировой экономике и распространением COVID-19, отмечала пресс-служба главы государства.

Теги: Германия, Украина, Турция, Грузия, Польша, Франция, Великобритания, Канада, Азербайджан, Дмитрий Кулеба
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