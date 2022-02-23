Кулеба обсудил с главой Пентагона развитие сотрудничества Украины и США в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны

Кулеба (на фото) обсудил с Остином практические шаги по защите Украины Фото: mfa.gov.ua

Об этом 23 февраля сообщил пресс-центр МИД Украины.

"Руководитель американского оборонного ведомства… заверил в готовности США к дальнейшему наращиванию военно-технического сотрудничества с Украиной, – говорится в сообщении. – Стороны обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитие сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны".

Кулеба также проинформировал Остина о формировании в Украине территориальной обороны и выразил надежду на тесное сотрудничество с США для ее развития.

Отмечается, что "стороны согласовали продление консультаций и контактов на высшем военно-политическом уровне".

Кулеба во время визита в Вашингтон встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Визит Кулебы в США прошел на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину и признания президентом РФ Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – так называемых "ДНР" и ЛНР".