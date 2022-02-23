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Кулеба обсудил с главой Пентагона развитие сотрудничества Украины и США в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны

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Кулеба (на фото) обсудил с Остином практические шаги по защите Украины
Кулеба (на фото) обсудил с Остином практические шаги по защите Украины
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе визита в Вашингтон обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином дальнейшее практическое укрепление обороноспособности Украины.

Об этом 23 февраля сообщил пресс-центр МИД Украины.

"Руководитель американского оборонного ведомства… заверил в готовности США к дальнейшему наращиванию военно-технического сотрудничества с Украиной, – говорится в сообщении. – Стороны обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитие сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны".

Кулеба также проинформировал Остина о формировании в Украине территориальной обороны и выразил надежду на тесное сотрудничество с США для ее развития.

Отмечается, что "стороны согласовали продление консультаций и контактов на высшем военно-политическом уровне".

Кулеба во время визита в Вашингтон встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Визит Кулебы в США прошел на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину и признания президентом РФ Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – так называемых "ДНР" и ЛНР".

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, поступила в Украину 22 января. Вечером 11 февраля министр обороны Украины Алексей Резников писал, что общий вес военной помощи от США, доставленной в этом году, достигает 1300 тонн.

Теги: Россия, США, Украина, МИД Украины, Пентагон, переговоры, Вашингтон, агрессия, помощь, Дмитрий Кулеба, визит, сотрудничество, Ллойд Остин
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