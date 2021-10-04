Кулеба: Страшилки о развороте Украины в Китай пишут или люди, лишенные здравого смысла, или люди, которые по контракту отрабатывают такую повестку дня

"Китай является торговым партнером номер один. С Китаем нужно развивать отношения и дружить, в том числе для сдерживания России. Но в отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства", – сказал Кулеба.

На вопрос о том, звучали ли от представителей Соединенных Штатов предостережения для Украины об отношениях с Китаем, министр ответил отрицательно. По его словам, у США "есть две "красные линии", как модно сейчас говорить", – доступ Китая к военным технологиям и распространение китайских технологий в сфере 5G, кибербезопасности.

"Если ты начинаешь с Китаем "играть" в этих двух темах, ты сразу получаешь очень четкие и прямолинейные сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрите на объем торговли Китая и США. Когда я читаю в Facebook или в новостях все эти страшилки о развороте Украины в Китай или что Украина будет учиться у Китая, как управлять государством, что мы всех предали, это пишут или люди, просто лишенные здравого смысла, или люди, которые должны по контракту отрабатывать распространение такой повестки дня", – заявил Кулеба.

Он сообщил также, что чувствует повышение заинтересованности Китая Украиной.

"Я думаю, что у китайцев вообще есть определенный азарт относительно Украины, потому что им просто интересно, что это за страна такая, в которой они до сих пор не смогли достичь того, чего достигли в других странах", – считает глава МИД.

По его словам, Украина будет рада осуществить визит президента Украины в Китай и также будет рада принять председателя КНР Си Цзиньпина в Украине.