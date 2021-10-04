Кулеба: Страшилки о развороте Украины в Китай пишут или люди, лишенные здравого смысла, или люди, которые по контракту отрабатывают такую повестку дня

"Китай является торговым партнером номер один. С Китаем нужно развивать отношения и дружить, в том числе для сдерживания России. Но в отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства", – сказал Кулеба.
На вопрос о том, звучали ли от представителей Соединенных Штатов предостережения для Украины об отношениях с Китаем, министр ответил отрицательно. По его словам, у США "есть две "красные линии", как модно сейчас говорить", – доступ Китая к военным технологиям и распространение китайских технологий в сфере 5G, кибербезопасности.
"Если ты начинаешь с Китаем "играть" в этих двух темах, ты сразу получаешь очень четкие и прямолинейные сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрите на объем торговли Китая и США. Когда я читаю в Facebook или в новостях все эти страшилки о развороте Украины в Китай или что Украина будет учиться у Китая, как управлять государством, что мы всех предали, это пишут или люди, просто лишенные здравого смысла, или люди, которые должны по контракту отрабатывать распространение такой повестки дня", – заявил Кулеба.
Он сообщил также, что чувствует повышение заинтересованности Китая Украиной.
"Я думаю, что у китайцев вообще есть определенный азарт относительно Украины, потому что им просто интересно, что это за страна такая, в которой они до сих пор не смогли достичь того, чего достигли в других странах", – считает глава МИД.
По его словам, Украина будет рада осуществить визит президента Украины в Китай и также будет рада принять председателя КНР Си Цзиньпина в Украине.
Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но, по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг.
В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).
Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ".
Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но "нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности". В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура.
Главы парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что принципы партии монобольшинства в Верховной Раде и Коммунистической партии Китая во многом совпадают. Глава партии, первый замглавы фракции Александр Корниенко говорил, что Украина может перенять у Китая опыт "партийной меритократии", менеджмента и построения стратегий.
Эти заявления появились на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве "видна верхушка верхушки айсберга" и что "история еще не отыграна".