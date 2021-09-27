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ВОЗ собирает новую команду для расследования происхождения COVID-19 – The Wall Street Journal

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Первая миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса
Первая миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса
Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирает новую команду ученых и специалистов, чтобы расследовать происхождение коронавируса. Об этом написала газета The Wall Street Journal 26 сентября, ссылаясь на должностных лиц ВОЗ и западных дипломатов.

В новую группу войдет около 20 ученых и экспертов по лабораторной безопасности и биозащите, генетиков и экспертов по болезням животных. Они будут искать источник происхождения COVID-19 в Китае и других странах. Специалисты изучат вероятность появления коронавируса из лаборатории, рассказали собеседники газеты. 

В ВОЗ опасаются, что на расследование остается мало времени, поскольку количество антител у первых инфицированных коронавирусом постепенно снижаются до "неопределяемого уровня".

Представители ВОЗ заявили, что отбор экспертов в новую группу должен был закончиться к концу прошлой недели. 

Правительство Китая пока не сообщило, позволит ли работать новой команде ВОЗ в стране. Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин будет внимательно следить за отбором новой команды ВОЗ и уже предложил несколько своих кандидатур. 

В августе этого года власти Китая отвергли призыв ВОЗ к возобновлению расследования происхождения вируса SARS-CoV-2.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете ВОЗ, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

Издание The Sunday Times 30 мая сообщило, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

Теги: Китай, ВОЗ, ученые, расследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, коронавирус
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