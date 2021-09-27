ВОЗ собирает новую команду для расследования происхождения COVID-19 – The Wall Street Journal

В новую группу войдет около 20 ученых и экспертов по лабораторной безопасности и биозащите, генетиков и экспертов по болезням животных. Они будут искать источник происхождения COVID-19 в Китае и других странах. Специалисты изучат вероятность появления коронавируса из лаборатории, рассказали собеседники газеты.

В ВОЗ опасаются, что на расследование остается мало времени, поскольку количество антител у первых инфицированных коронавирусом постепенно снижаются до "неопределяемого уровня".

Представители ВОЗ заявили, что отбор экспертов в новую группу должен был закончиться к концу прошлой недели.

Правительство Китая пока не сообщило, позволит ли работать новой команде ВОЗ в стране. Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин будет внимательно следить за отбором новой команды ВОЗ и уже предложил несколько своих кандидатур.

В августе этого года власти Китая отвергли призыв ВОЗ к возобновлению расследования происхождения вируса SARS-CoV-2.