Литву покинул первый нелегал, прибывший через Беларусь. Ему купили билет и дали €300

Литва в этом году пока не предоставила убежище ни одному нелегальному мигранту, их разместили в палаточном лагере Фото: vrm.lrv.lt

Он вылетел из Вильнюса в направлении Стамбула. Этот гражданин Ирака прибыл в Литву уже после начала миграционного кризиса, 20 июня, и просил о предоставлении убежища, уточняется в релизе.

Его запрос рассмотрели в срочном порядке и отказали.

Иракец согласился добровольно вернуться в страну происхождения, власти Литвы купили ему билет и выплатили пособие в €300.

Всего департамент миграции Литвы принял в этом году 128 решений об отказе в убежище (в основном – иракцам), ни одному мигранту пока не предоставили убежище.