Глава СБУ встретился с послом США. Обсуждали задачи спецслужб и американскую помощь

По словам Малюка, приоритетом СБУ сейчас является контрразведывательная деятельность и выполнение оперативно-боевых задач. Органы безопасности активно перенимают опыт западных спецслужб в области противодействия разведке и диверсиям со стороны третьих стран, а также в сфере киберзащиты.

Глава СБУ поблагодарил за поддержку, которую США оказывают Украине в борьбе с вооруженной агрессией России.

Бринк заверила, что американская дипломатия делает все возможное, чтобы помочь Украине победить в войне и строить независимое, безопасное и успешное будущее.

"США бок о бок с Украиной в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы оказать все необходимое содействие и поделиться своим опытом, чтобы улучшить ваши возможности для эффективной защиты вашей страны", – сказала посол на встрече.