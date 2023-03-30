Глава СБУ встретился с послом США. Обсуждали задачи спецслужб и американскую помощь

По словам Малюка, приоритетом СБУ сейчас является контрразведывательная деятельность и выполнение оперативно-боевых задач. Органы безопасности активно перенимают опыт западных спецслужб в области противодействия разведке и диверсиям со стороны третьих стран, а также в сфере киберзащиты.
Глава СБУ поблагодарил за поддержку, которую США оказывают Украине в борьбе с вооруженной агрессией России.
Бринк заверила, что американская дипломатия делает все возможное, чтобы помочь Украине победить в войне и строить независимое, безопасное и успешное будущее.
"США бок о бок с Украиной в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы оказать все необходимое содействие и поделиться своим опытом, чтобы улучшить ваши возможности для эффективной защиты вашей страны", – сказала посол на встрече.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, предоставляют военную помощь Украине. В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России, указали в Пентагоне 20 марта.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал 28 марта, что Украина с начала 2023 года получила около $5 млрд поддержки от Евросоюза и более $2 млрд – от США.