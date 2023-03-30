ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава СБУ встретился с послом США. Обсуждали задачи спецслужб и американскую помощь

Малюк поблагодарил Бринк за помощь, которую США оказывают Украине
Малюк поблагодарил Бринк за помощь, которую США оказывают Украине
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и посол США Бриджит Бринк на встрече в Киеве обсудили ключевые вызовы и взаимодействие спецслужб во время российского вторжения. Об этом пресс-служба СБУ 30 марта сообщила в Facebook.

По словам Малюка, приоритетом СБУ сейчас является контрразведывательная деятельность и выполнение оперативно-боевых задач. Органы безопасности активно перенимают опыт западных спецслужб в области противодействия разведке и диверсиям со стороны третьих стран, а также в сфере киберзащиты.

Глава СБУ поблагодарил за поддержку, которую США оказывают Украине в борьбе с вооруженной агрессией России.

Бринк заверила, что американская дипломатия делает все возможное, чтобы помочь Украине победить в войне и строить независимое, безопасное и успешное будущее.

"США бок о бок с Украиной в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы оказать все необходимое содействие и поделиться своим опытом, чтобы улучшить ваши возможности для эффективной защиты вашей страны", – сказала посол на встрече.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0298at97auYQGrDzXczA5g2GVrdCHZiw9EM4VuV9cJa4HJCPznfkTEv7QMBuynE5jMl

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, предоставляют военную помощь Украине. В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России, указали в Пентагоне 20 марта.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал 28 марта, что Украина с начала 2023 года получила около $5 млрд поддержки от Евросоюза и более $2 млрд – от США.

Теги: СБУ, посол США, спецслужбы, война России против Украины, Василий Малюк, Бриджит Бринк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную G
Дмитрий ГОРДОН
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру Актуально
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
Галина ГРИШИНА
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Галина ГРИШИНА
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (543223)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (131762)
3
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (63413)
4
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (61396)
5
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (26898)
6
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (23792)
7
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (19339)
8
Ларина: Певцов просто глупый человек. Он никогда не отличался большим умом (15876) G
 
 
 
 