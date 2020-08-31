Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд – Фесенко

По информации руководителя Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, сегодня комиссия Минюста рассматривала жалобу адвокатов защиты на экспертизу, которая лежит в основе дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, и полностью оставила в силе выводы эксперта, подтверждая их законность и обоснование.

Фесенко: Правда было указано на некоторые технические замечания, но суть не изменилась Фото: Владимир Фесенко / Facebook

Комиссия Министерства юстиции Украины подтвердила выводы экспертиз в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Ранее защита подозреваемых ставила под сомнение обоснованность выводов независимого английского эксперта Национального агентства по борьбе с преступностью Ивана Бирча. Как меня проинформировали компетентные источники в Минюсте, сегодня комиссия рассматривала жалобу адвокатов защиты на экспертизу, которая лежит в основе дела Шеремета и полностью оставила в силе выводы эксперта, подтверждая их законность и обоснование. Правда было указано на некоторые технические замечания, но суть не изменилась", – сообщил политолог.

Он добавил, что дело уже передано в суд.

"Оно передано в суд и только суд присяжных может установить жирную точку", – отметил Фесенко.

Эксперт считает, что необходимо относиться к этому делу без эмоций.

"Сейчас есть тенденция нагнетать ситуацию в информационном поле, но лучше перевести дискуссию с эмоциональной в содержательную плоскость, осознавая всю полноту ответственности за это деликатное дело. Думаю, что общий интерес – и правоохранительных органов, и защиты, и общества в целом – обеспечить справедливое рассмотрение этого дела в суде", – резюмировал он.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и врач Юлия Кузьменко (под домашним арестом).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Шевченковский райсуд принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных. Все три фигуранта дела свою вину отрицают.