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ПОЛИТИКА

Многие нардепы от "Слуги народа" заинтересованы в других политических проектах – Подоляк

Офису президента Украины необходимо усилить коммуникацию с парламентом, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Подоляк: Если полгода назад можно было коммуницировать через раз, то сейчас нужно постоянно объяснять свои действия
Подоляк: Если полгода назад можно было коммуницировать через раз, то сейчас нужно постоянно объяснять свои действия
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

В парламентской фракции "Слуги народа" есть много депутатов, которые заинтересованы в других политических проектах. Об этом в интервью изданию "Бабель" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя отсутствие единства в монобольшинстве.

"С одной стороны – олигархи или, скорее, большой бизнес инвестировали капиталы в определенные политические проекты, в частности, в рамках партии "Слуга народа". Это очевидно, нет смысла что-то скрывать. Теперь они примитивным образом пытаются решать свои лоббистские задачи. Наша цель – объяснить крупному бизнесу, что так это не работает. Качество госсервиса будет ухудшаться, их показатели – тоже. И на глобальном рынке – тем более", – отметил Подоляк.

По его мнению, необходимо усилить коммуникацию с парламентом.

"Если полгода назад можно было коммуницировать через раз, то сейчас нужно постоянно объяснять свои действия. Есть глава фракции, есть несколько групп, есть актив, который может практически регулярно в своем кругу встречаться с нами, с профильными заместителями и министрами и обсуждать единую стратегическую позицию. Я понимаю, что не все депутаты будут на это откликаться, потому что многие из них заинтересованы в других политических проектах. А для общения с крупным бизнесом нужна публичная платформа. Обсудить все правила, условия и сказать, что мы хотим, чтобы вы их придерживались. В Украине по какой-то традиции большой бизнес считает необязательным выполнять взятые на себя обязательства перед государством", – подчеркнул Подоляк.

Сейчас в состав фракции "Слуга народа" входит 246 депутатов.

Издание "Украинская правда" сообщало, что бизнесмен Игорь Коломойский угрожал вывести своих людей из фракции "Слуга народа", так как хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский заручился поддержкой группы "За майбутнє", а депутат Игорь Палица занял кресло премьера или вице-премьера.

Сам Коломойский сказал журналистам, что не хочет, чтобы Палица становился премьером.

"То, что вы говорите, – ложь. Это фантастика. Да, монобольшинства де-факто нет. Но зачем мне, как вы говорите, что-то расшатывать? И я не хочу, чтобы Палица стал премьером. При де-факто президентской модели управления премьер-министр – это технический человек. Это самоубийство и человеческое, и политическое. Я не могу товарищу такого желать", – сказал он.

Бизнесмен контролирует около 40 нардепов из "Слуги народа", сообщило издание. Вместе с депутатами от "За майбутнє" он может собрать группу из 60–70 голосов.

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал в интервью LB.ua, которое вышло 22 октября, что на следующие парламентские выборы в Украине от "Слуги народа" может пойти как минимум две политические силы.

Теги: Верховная Рада, депутаты, парламент, олигархи, Слуга народа, Михаил Подоляк
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