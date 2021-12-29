На заседании СНБО рассмотрят состояние Вооруженных сил Украины – СМИ

"Состояние ВСУ, эпидемиологическая ситуация, состояние энергетической отрасли, выполнение указа президента о сохранении и воспроизводстве лесов. [...] Вопрос санкционной политики – на стадии решения относительно вынесения на рассмотрение заседания", – сказал собеседник издания.
Изначально заседание СНБО было назначено на 29 декабря, но его перенесли на 30-е в связи с расширением списка вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания.
Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.
Последний раз совет собирался 10 ноября, ключевым вопросом заседания была ситуация на границе Беларуси с Польшей. Также обсуждался подписанный Зеленским закон об олигархах и были введены санкции против причастных к открытию "представительства" Никарагуа в оккупированном Крыму.