На заседании СНБО рассмотрят состояние Вооруженных сил Украины – СМИ

"Состояние ВСУ, эпидемиологическая ситуация, состояние энергетической отрасли, выполнение указа президента о сохранении и воспроизводстве лесов. [...] Вопрос санкционной политики – на стадии решения относительно вынесения на рассмотрение заседания", – сказал собеседник издания.

Изначально заседание СНБО было назначено на 29 декабря, но его перенесли на 30-е в связи с расширением списка вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания.