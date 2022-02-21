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Нацполиция продлила усиленный режим несения службы

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Усиленный режим несения службы продлен до 26 февраля
Усиленный режим несения службы продлен до 26 февраля
Фото: depositphotos.com

Усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Усиленный режим несения службы продлен до 26 февраля", – сказал он, подчеркнув, что сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины.

По словам Клименко, в минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.

"Также около 2 тыс. полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве", – добавил он.

Клименко отметил, что усиленный режим несения службы – это большая нагрузка для полицейских. Поэтому в Нацполиции стараются скорректировать графики дежурств так, чтобы у полицейских было время на отдых.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, полиция, Нацполиция, Игорь Клименко
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