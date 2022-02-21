Нацполиция продлила усиленный режим несения службы

"Усиленный режим несения службы продлен до 26 февраля", – сказал он, подчеркнув, что сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины.

По словам Клименко, в минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.

"Также около 2 тыс. полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве", – добавил он.

Клименко отметил, что усиленный режим несения службы – это большая нагрузка для полицейских. Поэтому в Нацполиции стараются скорректировать графики дежурств так, чтобы у полицейских было время на отдых.