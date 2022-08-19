НАПК составило протоколы на трех депутатов от “Слуги народа” за недостоверные данные в декларациях

Протоколы составили на Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова из фракции "Слуга народа".

Тищенко не указал в ежегодной декларации за 2020 год автомобиль марки Mercedes-Benz S430 2003 года выпуска, которым он владеет с 2003 года. По оценкам экспертов, стоимость автомобиля на дату обретения права собственности могла составлять около 500 тыс. грн.

Мулик в декларации за 2020 год не указал земельный участок, а также указал недостоверную стоимость еще четырех земельных участков, двух паркомест и квартиры. По мнению НАПК, указанная в декларации стоимость объектов отличается от реальной более чем на 1 млн грн.

Кузнецов в декларации указал недостоверную стоимость двух жилых домов, нежилого помещения, автомобиля Volkswagen Transporter 2006 года выпуска и арендуемого им земельного участка. "Проверкой установлена недостоверность внесенных сведений на общую сумму более 1 млн грн", – отметили в НАПК.

Протоколы направлены на рассмотрение в Печерский районный суд Киева.