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НАПК составило протоколы на трех депутатов от “Слуги народа” за недостоверные данные в декларациях

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Фото: pixabay.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) составило административные протоколы на трех народных депутатов, которые указали в своих декларациях недостоверные сведения. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба НАПК.

Протоколы составили на Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова из фракции "Слуга народа".

Тищенко не указал в ежегодной декларации за 2020 год автомобиль марки Mercedes-Benz S430 2003 года выпуска, которым он владеет с 2003 года. По оценкам экспертов, стоимость автомобиля на дату обретения права собственности могла составлять около 500 тыс. грн.

Мулик в декларации за 2020 год не указал земельный участок, а также указал недостоверную стоимость еще четырех земельных участков, двух паркомест и квартиры. По мнению НАПК, указанная в декларации стоимость объектов отличается от реальной более чем на 1 млн грн.

Кузнецов в декларации указал недостоверную стоимость двух жилых домов, нежилого помещения, автомобиля Volkswagen Transporter 2006 года выпуска и арендуемого им земельного участка. "Проверкой установлена недостоверность внесенных сведений на общую сумму более 1 млн грн", – отметили в НАПК.

Протоколы направлены на рассмотрение в Печерский районный суд Киева.

Контекст:

В соответствии с Кодексом Украины об админправонарушениях за предоставление заведомо ложных сведений в декларации чиновников предусмотрены штрафы в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс. – 42,5 тыс. грн).

Теги: Украина, депутаты, доходы, декларация, НАПК
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