Нардепы инициируют создание ВСК по расследованию случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов

Текст проекта постановления в данный момент на сайте парламента отсутствует.

Контекст:

О военных, а также сексуального характера преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.