"Наша прокуратура умирает". Адвокат Тытыч считает, что у переподчинения "департамента войны" будут последствия

"Наша прокуратура умирает. Я как адвокат с 30-летним стажем скажу, что таких прокуроров, как Мамедов, единицы просто, а администраторов – практически нет вообще в системе прокуратуры. То есть он смог организовать очень сложный участок, – как само расследование, так и работу прокуроров в суде. Это очень достойный результат. И потеря соответственно такого человека и на такой должности будет иметь последствия", – считает Тытыч.

Он не исключает, что переподчинение "департамента войны" в Офисе генпрокурора связан с желанием генерального прокурора Ирины Венедиктовой скорее передать в суд материалы о расследовании Иловайской трагедии.