"Наша прокуратура умирает". Адвокат Тытыч считает, что у переподчинения "департамента войны" будут последствия

"Наша прокуратура умирает. Я как адвокат с 30-летним стажем скажу, что таких прокуроров, как Мамедов, единицы просто, а администраторов – практически нет вообще в системе прокуратуры. То есть он смог организовать очень сложный участок, – как само расследование, так и работу прокуроров в суде. Это очень достойный результат. И потеря соответственно такого человека и на такой должности будет иметь последствия", – считает Тытыч.
Он не исключает, что переподчинение "департамента войны" в Офисе генпрокурора связан с желанием генерального прокурора Ирины Венедиктовой скорее передать в суд материалы о расследовании Иловайской трагедии.
30 июня этот департамент забрали из подчинения у Мамедова и передали другому заместителю главы ОГП – Максиму Якубовскому. 1 июля его передали под руководство Венедиктовой. Правозащитники просили вернуть его назад.
Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора. Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны. Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране.
Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.
Решение Венедиктовой о передаче "департамента войны" от Мамедова Якубовскому критиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.
1 июня Якубовский подписал приказ о лишении Мамедова доступа к гостайне.