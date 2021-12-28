Назначение Пилипенко руководителем "Гарантированного покупателя" – часть тотально непрозрачной схемы управления и регулирования украинской энергетики – Кучеренко

"Это один из элементов тотально непрозрачной схемы управления и регулирования украинской энергетики, и совершенно понятно, что главные последствия – это полная потеря доверия к Украине как к стране, куда можно инвестировать. Ибо эта эпопея – она точно не украшает ни Кабмин, ни профильное министерство", – сказал народный депутат.
Кучеренко добавил, что в ноябре руководителя "Гарантированного покупателя" уволили за законные и правильные действия по выплате долгов за "зеленую" электроэнергию.
"Он выполнил то, что должен был выполнить, а его за это уволили буквально в субботу в аварийном порядке. И назначили другого – господина [Вадима] Улиду, тот проработал неделю, эти деньги заблокировал, но и сам 10 дней проработал и также лег на больничный и ушел", – заявил политик.
По его словам, сейчас Пилипенко назначили как очередного временного руководителя, задача которого – принять нужные власти решения, а после этого он так же быстро будет уволен.
"У него очевидный конфликт интересов, потому что он владелец пяти или шести солнечных станций, а эта государственная компания [Хмельницкоблэнерго] – она и ведет расчеты с солнечными станциями, с компаниями, которые генерируют солнечную зеленую электроэнергию, – подчеркнул нардеп. – Мне кажется, что и сама процедура назначения была абсолютно непрозрачна, то есть его назначили для того, чтобы он какую-то задачу выполнил, а потом скрывался, бегал и все такое. Но это некорректно и неправильно, и я буду с коллегами разбираться в этой ситуации".
Народный депутат от "Батьківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко имеет коррупционный конфликт интересов – прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики.
Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель", сообщил сайт ГП.
О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.
13 ноября в Кабинете Министров Украины заявили, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка". Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".