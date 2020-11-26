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Обвиняемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец пытается восстановиться в полиции

Экс-беркутовец Александр Маринченко считает, что его незаконно уволили с полиции. Увольнение связано с тем, что он после 29 ноября 2019 года не вышел на работу – в этот день его доставили к линии разграничения с "ЛДНР" в рамках обмена.

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Маринченко (первый слева) подозревают в расстреле протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года
Маринченко (первый слева) подозревают в расстреле протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года
Фото: Александр Горошинский / Facebook

Бывший боец "Беркута" Александр Маринченко, обвиняемый в расстрелах на Майдане, через суд пытается восстановиться на службе в полиции. Об этом в комментарии hromadske рассказал его адвокат Стефан Решко.

Защита Маринченко подал иск о восстановлении в Окружной админсуд Киева.

"Его уволили из-за прогула якобы в связи с тем, что он после 29 декабря не вышел на работу. А он после 29 декабря был доставлен под контролем Украины к линии разграничения с "ЛДНР", – отметил адвокат.

Суд иск зарегистрировал и рассмотрит его по упрощенной схеме без вызова и уведомления сторон. По словам адвоката, сторона защиты и сторона Национальной полиции Киева в иске предоставили свои объяснения по делу. Когда начнется рассмотрение – пока неизвестно.

8 февраля Маринченко вместе с другим экс-беркутовцем Сергеем Тамткрой, которых в рамках обмена удерживаемыми лицами украинские власти выдали боевикам "ЛДНР", вернулись в Киев. Они хотят доказать свою невиновность, так как уверены, что "не совершали преступлений".

Их вместе с еще тремя бывшими бойцами "Беркута" обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Теги: Евромайдан, Украина, Беркут, Революция достоинства
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