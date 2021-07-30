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Одесские яхтсмены, которым отменили судимость и освободили в Грузии, вернулись в Украину – посольство

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Двоих украинских яхтсменов освободили с отменой судимости 19 июля
Двоих украинских яхтсменов освободили с отменой судимости 19 июля
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украинцы Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, освобожденные в Грузии после того, как были приговорены к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы, 30 июля вернулись в Украину. Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Грузии.

"Сегодня Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которые 19 июля 2021 года благодаря договоренности между лидерами Украины и Грузии были освобождены из-за решетки, наконец добрались домой", – говорится в сообщении посольства.

https://www.facebook.com/308815542628933/videos/1449029115453230/

Контекст:

Украинских моряков задержали грузинские пограничники в ноябре 2020 года, писала "Думская". Яхтсмены утверждают, что двигались в сторону Турции и не планировали заходить в порты Грузии.

На яхте Insieme находились три человека: капитан Хомич,  нанятый по контракту яхтсмен Дьяченко и владелец яхты, гражданин Грузии Михаил Батурин. Он был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Саакашвили. Из-за этого жена Хомича Валерия связывала задержание и арест яхтсменов "с политической обстановкой в Грузии".

Представитель МИД Украины в феврале 2021 года вручал ноту временному поверенному в делах Грузии в Украине из-за задержания украинцев, призвав обеспечить объективное расследование этого происшествия и освободить украинских граждан.

Однако 14 июля Батумский городской суд приговорил Дьяченко и Хомича к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.

19 июля бывший президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что яхтсменов отпустили. По его словам, это было условием визита президента Украины Владимира Зеленского в Грузию, который состоялся в понедельник.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что украинских яхтсменов в Грузии освободили с отменой судимости. Он отметил, что к переговорам об их освобождении "пришлось даже президенту подключаться".

Теги: Грузия, украинцы, яхта, посольство Украины, моряки, суд
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