Песков решил, что украинцы только сейчас начинают ненавидеть Россию

Речь об этом зашла при обсуждении итогов московской встречи Путина с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко.
"Мы с вами две разные страны, но, кто бы что ни говорил, мы все-таки единый народ. Мы единый народ, мы родственные народы, мы близки друг другу. Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию. Но все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", – считает Песков.
Отношения России и Украины испортились в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины, где до сих пор ведутся боевые действия между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
На официальном сайте президента РФ 12 июля была опубликована статья Путина "об историческом единстве русских и украинцев", в том числе – на украинском языке. В ее начале Путин написал, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое".
С этим утверждением Путина не согласны 70,4% украинцев, опрошенных Центром Разумкова.