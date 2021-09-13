Песков решил, что украинцы только сейчас начинают ненавидеть Россию

Речь об этом зашла при обсуждении итогов московской встречи Путина с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко.

"Мы с вами две разные страны, но, кто бы что ни говорил, мы все-таки единый народ. Мы единый народ, мы родственные народы, мы близки друг другу. Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию. Но все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", – считает Песков.