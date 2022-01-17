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ПОЛИТИКА

Петиция о закрытии телеканала "Наш" набрала 25 тыс. подписей. Теперь на нее должен ответить президент

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Петиция требует ввести санкции против канала "Наш"
Петиция требует ввести санкции против канала "Наш"
Фото: depositphotos.com

Электронная петиция активиста Сергея Стерненко о закрытии телеканала "Наш" набрала 25 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.

По состоянию на 17.40 петицию подписали 25 155 человек. Она была опубликована 6 января.

В самой петиции Стерненко напомнил о санкциях против каналов "112 Украина", ZIK, Newsone, Ukrlive и "Перший незалежний", а также против порталов Шарий.net и Страна.ua.

"В то же время СНБО не рассматривал вопрос о применении ограничительных мер против телеканала "Наш". Однако на указанном телеканале так же, как и на вышеуказанных ресурсах, регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора", – говорится в петиции.

Стерненко утверждает, что фактический владелец канала Евгений Мураев неоднократно в его эфире отрицал факт российской агрессии, называя международный вооруженный конфликт, развязанный Российской Федерацией против Украины в 2014 году, "гражданской войной". 

Также он напомнил, что персонал телеканала включал в эфир представителя российских оккупационных сил РФ Родиона Мельника, который в прямом эфире заявлял, что якобы Донбасс не является частью Украины.

"В связи с этим, с целью защиты национальной (и информационной, в частности) безопасности Украины, а также для противодействия распространению антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала "Наш" с последующим прекращением его вещания на территории Украины", – говорится в петиции.

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно названию партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числился отец Евгения Мураева Владимир Мураев, но он умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Нацсовет 19 августа заявил о подаче иска с требованием лишить канал "Наш" лицензии из-за высказываний экс-нардепа шести созывов, лидера Коммунистической партии Петра Симоненко в выпуске программы "Марафон". Симоненко тогда, кроме прочего, называл "раскольниками" Православную церковь Украины, заявлял о "политике государственной фашизации", а также называл войну на Донбассе "гражданским противостоянием". Ведущие дали ему высказаться без участия оппонентов, альтернативной точки зрения в эфире не озвучили, подчеркивали в Нацсовете.

Кроме того, регулятор решил провести проверку канала из-за высказываний экс-нардепа от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных.

16 сентября Окружной административный суд Киева сообщал, что Нацсовет по телерадиовещанию подал иск с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала "Наш".

В октябре Мураев заявил, что Офис президента требует продать 50% телеканала "Наш"

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Сергей Стерненко, телеканал Наш
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