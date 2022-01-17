Петиция о закрытии телеканала "Наш" набрала 25 тыс. подписей. Теперь на нее должен ответить президент

По состоянию на 17.40 петицию подписали 25 155 человек. Она была опубликована 6 января.

В самой петиции Стерненко напомнил о санкциях против каналов "112 Украина", ZIK, Newsone, Ukrlive и "Перший незалежний", а также против порталов Шарий.net и Страна.ua.

"В то же время СНБО не рассматривал вопрос о применении ограничительных мер против телеканала "Наш". Однако на указанном телеканале так же, как и на вышеуказанных ресурсах, регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора", – говорится в петиции.

Стерненко утверждает, что фактический владелец канала Евгений Мураев неоднократно в его эфире отрицал факт российской агрессии, называя международный вооруженный конфликт, развязанный Российской Федерацией против Украины в 2014 году, "гражданской войной".

Также он напомнил, что персонал телеканала включал в эфир представителя российских оккупационных сил РФ Родиона Мельника, который в прямом эфире заявлял, что якобы Донбасс не является частью Украины.

"В связи с этим, с целью защиты национальной (и информационной, в частности) безопасности Украины, а также для противодействия распространению антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала "Наш" с последующим прекращением его вещания на территории Украины", – говорится в петиции.