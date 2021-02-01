Почти 12 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 остались неиспользованными – глава Счетной палаты

По мнению главы Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, полностью израсходовать средства фонда борьбы с коронавирусной инфекцией СOVID-19 в 2020 году не смогли из-за нескоординированных действий правительства.

По состоянию на 1 января 2021 года 11,9 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией СOVID-19 не использованы. Об этом в эфире канала "Прямий" 30 января заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, его цитирует сайт ведомства.

"Фонд был создан в апреле прошлого года и составил 78,4 млрд грн. Из них остались неиспользованными 11,9 млрд грн. Это очень большая сумма. Фактически из 37 бюджетных программ нереализованными в полном объеме остались 32", – заявил Пацкан.

По его мнению, средства фонда не использовали полностью из-за ненадлежащей координации действий правительства.

"Речь идет о преждевременных решениях правительства о выделении средств. Как следствие, почти четверть от суммы общего объема фонда – 19 млрд грн – были перераспределены. Непоследовательные и несвоевременные действия правительства о выделении средств. Сначала Кабмин выделяет 35 млрд грн на дороги, затем 8,8 млрд грн забирает. 1 млрд на экспресс-тесты, 900 млн грн на кислород выделяют аж в ноябре – и остается два месяца до конца года. Освоить эти средства невозможно, потому что нужно подвести кислород к кроватям, провести все необходимые работы", – заявил Пацкан.

Больше всего, по его данным, не освоили средств по четырем направлениям:

Минздрав – 1,4 млрд грн (программа госгарантий медобслуживания населения) и 2,1 млрд грн (обеспечение готовности и реагирования системы общественного здоровья на вспышки коронавирусной инфекции, закупка средств индивидуальной защиты);

Минсоцполитики и Пенсионный фонд – 4,7 млрд грн (выплата единоразового пособия лицам, которые могут потерять доходы в случае запрета их деятельности во время карантина);

Минэкономики – 1,2 млрд грн (предоставление единоразовой материальной помощи субъектам хозяйствования на период действия карантина).

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн, а 14 декабря 2020 года в него добавили еще 6 млрд грн.

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.