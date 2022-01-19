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ПОЛИТИКА

Полиция начала уголовное производство по факту обстрела редакции издания "ГОРДОН"

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Правоохранители зафиксировали несквозное повреждение наружного стекла двойного стеклопакета
Правоохранители зафиксировали несквозное повреждение наружного стекла двойного стеклопакета
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция начала уголовное производство по факту обстрела редакции издания "ГОРДОН". Об этом 19 января сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

По данным правоохранителей, информацию о поврежденном окне в офисе редакции они получили сегодня около 17.00.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала несквозное повреждение наружного стекла двойного стеклопакета.

Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также просматривают видео с камер наблюдения.

Следственный отдел Подольского управления столичной полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сегодня вечером сообщил об обстреле офиса, расположенного на улице Щекавицкой, и показал отверстие от пули в одном из окон офиса. Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 

Национальный союз журналистов Украины призывал полицию оперативно и эффективно расследовать обстрел офиса издания "ГОРДОН".

Контекст:

В конце ноября 2021 года Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Владимире Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания пятого президента Петра Порошенко на новый срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова".

После этого заявления Зеленский сказал журналистам, что Гордон "аж из штанов выбрасывается", так не хочет, чтобы он шел на второй президентский срок.

В декабре, после интервью с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Богданом, Гордон обратился в правоохранительные органы Украины – Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Национальную полицию, Государственное бюро расследований – и посольства западных стран. В интервью Богдан сказал, что Зеленский отдает личные указания об уголовном преследовании ряда людей, в списке звучала фамилия Гордона. По словам Богдана, в отношении журналиста могут проводить негласные следственные (розыскные) действия (НСРД).

В запросах в правоохранительные органы Украины Гордон просил ответить на следующие вопросы: начаты ли в отношении него уголовные производства и по какой статье; есть ли у него статус подозреваемого в каком-либо уголовном производстве, если да, то в чем его подозревают; проводят ли в отношении него НСРД и для чего.

В Офисе генерального прокурора и СБУ ответили, что у основателя интернет-издания "ГОРДОН" нет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве. При этом в ведомстве отметили, что сведения о проведении оперативно-разыскной деятельности "в имеющихся информационных системах Офиса генерального прокурора не учитываются", поэтому предоставить такую информацию оно не может. В СБУ, ГБР и полиции не сообщили, проводят ли НСРД конкретно в отношении Гордона.

Теги: Дмитрий Гордон, стрельба, расследование, журналисты, уголовное производство, Нацполиция
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