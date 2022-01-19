Полиция начала уголовное производство по факту обстрела редакции издания "ГОРДОН"

По данным правоохранителей, информацию о поврежденном окне в офисе редакции они получили сегодня около 17.00.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала несквозное повреждение наружного стекла двойного стеклопакета.

Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также просматривают видео с камер наблюдения.

Следственный отдел Подольского управления столичной полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сегодня вечером сообщил об обстреле офиса, расположенного на улице Щекавицкой, и показал отверстие от пули в одном из окон офиса. Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

Национальный союз журналистов Украины призывал полицию оперативно и эффективно расследовать обстрел офиса издания "ГОРДОН".